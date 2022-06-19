تعرف على دور الاتحاد المصرى للتأمين فى التنمية المجتمعية والاستدامة

قام الاتحاد المصرى للتأمين بوضع إستراتيجيته للعمل فى المرحلة المقبلة، التى كان من ضمن الأهداف التى وضعها الاتحاد تحقيق الشمول التأمينى ووصول التأمين لجميع فئات المجتمع، ذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى تقديم الحماية وتحقيق نوع من الاستقرار للأفراد، لذا قام الاتحاد بتفعيل الدور الذى تقوم به لجنة التأمين متناهى الصغر وذلك من خلال اتساع نطاق عمل اللجنة بحيث تشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت اللجنة كذلك بدراسة آلية تقديم الحماية التأمينية للعمالة الموسمية أو العمالة غير الرسمية وذلك حتى تصل الحماية التأمينية لعدد أكبر من فئات المجتمع.

الاتحاد المصرى للتأمين يستحدث لجنة التأمين الزراعى

وقام الاتحاد المصرى للتأمين باستحداث لجنة التامين الزراعى وذلك لتقديم الحماية التامينية لمن يعملون فى القطاع الزراعى، قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال تمكين المرأة بإعتباره أحد الأهداف التى وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أحد خصائص المحور الاجتماعى من معايير الـ ESG، فقد قام الاتحاد فى العديد من المؤتمرات بإفراد جلسة كاملة لمناقشة آلية دعم وتمكين المرأة من خلال إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين فى دعم المرأة لتحقيق الشمول المالى، كذلك فى تلبية احتياجات المرأة عن طريق توفير الحماية المالية وتخفيف وطأة المخاطر التى قد تتعرض لها.

أما عن دور الاتحاد فى مجال الحوكمة فقد قام الاتحاد بتنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات التى تم خلالها مناقشة مبادئ الحوكمة وآليات تطبيقها وقد كان آخر هذه المؤتمرات مؤتمر الشمول المالى الذى نظمه الاتحاد فى 2020، حيث تم خلال الجلسات الإشارة إلى أن صناعة التأمين تسعى عبر مبادئ التأمين المستدام إلى مواجهة تحديات عديدة بغرض ارثاء مبادئ التنمية المستدامة، إذ تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) مثل تغير المناخ ومكافحة الفقر والقضاء عليه. كما تم كذلك إلقاء الضوء على الخطوات التى بدأت صناعة التأمين في اتخاذها في تحديد ومعالجة هذه التحديات.

وضع ميثاق العمل المهنى بين شركات التأمين

ويقوم الاتحاد بوضع ميثاق للعمل المهنى بين شركات التأمين والذى من شأنه تنظيم بيئة العمل بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة، وجدير بالذكر أن الاتحاد ينظم المارثون الثالث له تحت شعار المارثون الاخضر الطريق إلي COP27 و بعنوان ” نجري معا من اجل بيئة نظيفة وصحة مستدامة ” للتوعية بمبادئ الاستدامة وهذا تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة.