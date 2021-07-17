تعرف على درجات الحرارة فى أيام عيد الأضحي

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وحالة الطقس، وتؤكد أنه اعتبارا من بعد غد الإثنين، تبدأ درجات الحرارة فى التراجع بشكل طفيف، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد وحتي القاهرة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الإثنين وقفة عيد الاضحي تشهد طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تسجل درجات الحرارة يوم الإثنين فى القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، وتبلغ على مدن الوجة البحري 37 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية الغربية 32 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة أول ايام العيد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أول ايام عيد الاضحي الثلاثاء القادم، ليسود طقس حار رطب على القاهرة والوجة البحري، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وطقس معتدل ليلا على أغلب المدن المصرية.

كما تسجل درجات الحرارة أول ايام عيد الاضحي على القاهرة 37 للعظمي و 25 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح بسرعة 16 عقدو، وتبلغ فى مدن الوجة البحري 37 للعظمي و 25 للصغري، وعلى السواحل الشمالية تسجل 32 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة فى فترة العيد

كما تسجل نسبة الرطوبة خلال فترة العيد ارتفاع متواصل لتترواح بين 75 و82 للعظمي و30 إلى 35 للصغري، وتبلغ فى السواحل الشمالية 83 الى 92 للعظمي، وجنوب سيناء 60 الى 45 للعظمي والصغري 30 و35 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع فرص خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد “حلايب و شلاتين وأبوسمبل”.

درجات الحرارة ثاني أيام العيد

كما تسجل درجات الحرارة يوم الاربعاء القادم على القاهرة 37 للعظمي و المحسوسة 39 درجة، والسواحل الشمالية 32 للعظمي و المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 41 للعظمي و الدرجة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 41 للعظمي و المحسوسة 43 درجة.