تعرف على درجات الحرارة غدًا الثلاثاء.. تسجل فى أسوان 42 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى، و25 للصغرى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة غدًا فى طنطا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا تبلغ فى طنطا 35 للعظمى، و24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 للصغرى.

وتابعت أن حالة الطقس غدًا على القاهرة والوجه البحري معتدلة ليلًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا ومعتدل ليلًا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا ومعتدل ليلًا.

درجة الحرارة غدًا فى طابا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة غدًا فى مرسي مطروح 30 للعظمى، و22 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و24 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا فى طابا تبلغ 36 للعظمى، و24 للصغرى، والطور 37 للعظمى، و25 للصغرى، شرم الشيخ 40 للعظمى، و29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكوُّن شبورة مائية خفيفة فى الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على تلك الأنحاء.

نسبة الرطوبة غدًا

وذكرت هيئة الأرصاد ان نسبة الرطوبة تسجل غدًا فى القاهرة الكبرى 80 للعظمى، و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا على مختلف المحافظات: