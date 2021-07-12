لايف

تعرف على درجات الحرارة غدًا الثلاثاء.. تسجل فى أسوان 42 للعظمى

وتسجل درجات الحرارة غدًا فى القاهرة 36 للعظمى و25 للصغرى
عصام عميرة 5:25 م, الأثنين, 12 يوليو 21 5:25 م, الأثنين, 12 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى، و25 للصغرى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلًا.

درجات الحرارة غدًا فى طنطا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا تبلغ فى طنطا 35 للعظمى، و24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى، و25 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى، و24 للصغرى.

وتابعت أن حالة الطقس غدًا على القاهرة والوجه البحري معتدلة ليلًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارًا ومعتدل ليلًا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا ومعتدل ليلًا.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا الاثنين.. الأرصاد: طقس حارعلى القاهرة وسرعة الرياح 16 عقدة

درجة الحرارة غدًا فى طابا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة غدًا فى مرسي مطروح 30 للعظمى، و22 للصغرى، والعريش 33 للعظمى، و25 للصغرى، ورفح 32 للعظمى، و24 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا فى طابا تبلغ 36 للعظمى، و24 للصغرى، والطور 37 للعظمى، و25 للصغرى، شرم الشيخ 40 للعظمى، و29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-7-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تكوُّن شبورة مائية خفيفة فى الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على تلك الأنحاء.

نسبة الرطوبة غدًا

وذكرت هيئة الأرصاد ان نسبة الرطوبة تسجل غدًا فى القاهرة الكبرى 80 للعظمى، و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

اقرأ أيضا  «التعليم» تضبط أجهزة «تابلت» خارج المنظومة فى امتحانات الثانوية العامة 2021

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا على مختلف المحافظات:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

طقس غدا الثلاثاء.. حار ورياح نشطة على القاهرة

دعاء محمود 3:34 م, الأثنين, 12 يوليو 21

جامعة زويل تخفض الرسوم الدراسية 35% لعام 2021-2022 وتثبتها عند 96 ألف جنيه

جهاد سالم 2:51 م, الأثنين, 12 يوليو 21

«التعليم» ترصد حالتي غش إلكتروني بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

جهاد سالم 12:33 م, الأثنين, 12 يوليو 21

كندا تفرض قيودا على حركة القطارات بسبب حرائق الغابات

أحمد فراج 9:55 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

المال - خاص 1:21 ص, الأثنين, 12 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم الاثنين 12-7-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:05 ص, الأثنين, 12 يوليو 21