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تعرف على درجات الحرارة غدًا أول أيام عيد الأضحى.. القاهرة 37

تسجل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 32 للعظمى و24 للصغرى
عصام عميرة 3:03 م, الأثنين, 19 يوليو 21 3:03 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات المصرية تراجعا طفيفاً خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري، ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى القاهرة 37 للعظمي و25 للصغري، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 39 درجة، وتبلغ فى الإسكندرية 32 للعظمي و24 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و25 للصغري.

وتابعت ان درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى طنطا 37 للعظمي و25 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و25 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و25 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 23 للصغري.

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درجة الحرارة غدا فى السويس

وتسجل درجة الحرارة غدا فى السويس 37 للعظمي و25 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و26 للصغري، والإسماعيلية 38 للعظمي و25 للصغري، والعريش 33 للعظمي 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 37 للعظمي و24 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و21 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 42 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 42 للعظمي و 30 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة غدا الثلاثاء على مدن الصعيد، فى سوهاج 42 للعظمي و26 للصغري، وأسيوط 41 للعظمي و26 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 43 للعظمي و27 للصغري.

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نسبة الرطوبة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة تبلغ 80 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

 وتري هيئة الأرصاد ان مدن السواحل الشمالية يسودها طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا، إذ أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بمعدل من 20 الى 4 درجات.

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سرعة الرياح غدا على القاهرة

كما تنشط حركة الرياح غدا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

وتنشر بوابة المال تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن المصرية:

درجات الحرارة غدا

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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