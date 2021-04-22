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تعرف على درجات الحرارة غدا .. تسجل في الإسكندرية 24 للعظمى

وتسجل درجات الحرارة في قنا 40 للعظمي و 25 للصغري
عصام عميرة 5:27 م, الخميس, 22 أبريل 21 5:27 م, الخميس, 22 أبريل 21

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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مختلف المحافظات المصرية، اذ تسجل في القاهرة 29 للعظمي و 16 للصغري، وتبلغ في الاسكندرية 24 للعظمي و 16 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على مدار اليوم.

الطقس في القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان القاهرة والوجة البحري يسودها طقس مائل للحرارة نهارا و لطيف ليلا، معرحركة رياح تصل سرعتها الى 17 عقدة، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء .

واضافت الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا على اسوان تسجل 42 للعظمي و 28 للصغري، فيما تبلغ في الاقصر 42 للعظمي و 26 للصغري.

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درجة الحرارة في طابا

وذكرت الارصاد الجوية ان طابا تسجل درجات حرارة تصل الى 32 للعظمي و 23 للصغري، وتسجل في كاترين 32 للعظمي و 22 للصغري، شرم الشيخ 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجات لحرارة غدا على مدن الصعيد، في سوهاج 39 للعظمي و23 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 25 للصغري.

كما تبلغ درجات الحرارة الجمعة على شرم الشيخ 36 للعظمي و 24 للصغري، وعلى مرسي علم 35 للعظمي و 24 للصغري.

وقالت هيئة الارصاد الجوية ان هناك فرص لتساقط الامطار على مدن جنوب الصعي و جنوب سيناء وجبال البحر الاحمر بنسب خفيفة وعلى فترات متقطعة.

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الرطوبة غدا

واضافت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وقالت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة المتوقعة الخميس، على القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 15 وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة للصغري.

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وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 12 درجة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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