تعرف على درجات الحرارة غدا.. العظمى في أسوان 42

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، وتصل في القاهرة 34 للعظمى وأسوان 42 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا على السواحل الشمالية و حار رطب ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى،وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى المنصورة 34 للعظمى، و 26 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 29 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 29 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 35 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 40 للعظمى و 28 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في أسوان

وتصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 28 للصغرى، وادفو 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المحافظات والمدن: