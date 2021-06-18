تعرف على درجات الحرارة غدا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت في مختلف المحافظات والمدن المصرية، إذ تسجل في القاهرة ٣٤ للعظمى و٢١ للصغرى، مع نشاط لحركة الرياح على مدن القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا تسجل في طنطا ٣٣ للعظمي و ٢١ للصغري، ودمنهور ٣٣ للعظمي و ٢١ للصغري، وشبين الكوم ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، و مطروح ٢٨ للعظمي و ٢١ للصغري، والاسكندرية ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري.

وتابعت أنه يسود طقس حار على كافة الانحاء معتدل علي السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا كما تنشط الرياح علي أماكن متفرقة من البلاد.

وتنشط الرياح علي خليج السويس تصل سرعتها الي ٧٠ كم في الساعة مما يؤدي الي ارتفاع الامواج حيث تتراوح من (٣ :٥ امتار).

درجات الحرارة غدا في السويس

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا تسجل في السويس ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، وبورسعيد ٢٨ للعظمي و ٢٠ للصغري، والإسماعيلية ٣٤ للعظمي و ٢٠ للصغري، والمنصورة ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، والعريش ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، ودمياط ٢٨ للعظمي و ٢١ للصغري.

درجة الحرارة غدا في الغردقة

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا في طابا ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري، وكاترين ٣٠ للعظمي و ١٧ للصغري، والطور ٣١ للعظمي و ٢٥ للصغري، وشرم الشيخ ٣٦ للعظمي و ٢٦ للصغري، و الغردقة ٣٦ للعظمي و٢٥ للصغري، ومرسي علم ٣٤ للعظمي و ٢٦ للصغري.

ولفتت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا تسجل في الفيوم ٣٦ للعظمي و ٢١ للصغري، والمنيا ٣٦ للعظمي و ٢٢ للصغري، واسيوط ٣٦ للعظمي و ٢٢ للصغري، وسوهاج ٣٧ للعظمي و ٢٣ للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة غدا السبت في محافظة أسوان ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، والأقصر ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، والوادي الجديد ٣٨ للعظمي و ٢٦ للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تصل غدا في القاهرة الكبري ٧٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، و السواحل الشمالية ٨٠ للعظمي و ٤٠ للصغري، وشمال الصعيد ٣٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٢٥ للعظمي و ١٥ للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت في مختلف المحافظات: