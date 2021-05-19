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تعرف على درجات الحرارة غدا الخميس.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

وتصل درجة الحرارة غدا على الاسكندرية 28 للعظمي و 18للصغري
عصام عميرة 7:05 م, الأربعاء, 19 مايو 21 7:05 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن المصرية، إذ تسجل على القاهرة 35 للعظمي و 19 للصغرى، والإسكندرية 28 للعظمى و 19 للصغرى، وطنطا 34 للعظمى و 19 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا على دمنهور تسجل 34 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 27 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 18 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبري والوجة البحري طقسا حارا نهارا و لطيف ليلا، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

وذكرت الأرصاد، أن حركة الرياح تشهد نشاط على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتسجل سرعتها على القاهرة 16 عقدة، فيما تبلغ 18 عقدة على شمال الصعيد.

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طقس مدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة على مدن الصعيد غدا، تصل في سوهاج 39 للعظمي و 24 للصغري، وأسيوط 37 للعظمي و 23 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 24 للصغري.

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا على أسوان تسجل 42 للعظمي و 25 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، و الوادي الجديد 41 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغرى.

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وتعرض بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن المصرية:

درجات الحرارة غدا

درجة الحرارة اليوم

وكانت هيئة الارصاد، قد ذكرت أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مختلف المحافظات المصرية، القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، وطنطا 33 للعظمي و 19 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل درجات الحرارة على شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 18 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة على مدن القناة تبلغ فى السويس 35 للعظمى و 19 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمى و 21 للصغري، الاسماعيلية 35 للعظمى و 18 للصغري، فيما تسجل على المنصورة 33 للعظمى و 19 للصغري.

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الطقس في أسوان

كما تصل درجات الحرارة في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 21 درجة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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