تعرف على درجات الحرارة غدا الجمعة .. تسجل فى القاهرة 16 للعظمى وأمطار متفرقة

تتوقع محطات الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة المدن والمحافظات، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 16 للعظمي و 11 للصغري، والاسكندرية 15 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 12 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا الجمعة فى السويس 17 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل فى المنصورة 17 للعظمي و 11 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 16 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا

كما تصل درجات الحرارة غدا فى رفح 15 للعظمي و 10 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 10 للصغري، والطور 22 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 21 للعظمي و 13 للصغري.

كما تصل فى الفيوم 17 للعظمي و 7 للصغري، وبني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 7 للصغري.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة المدن وتصل الى حد الصقيع على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال الفترات المتاخرة من الليل.

امطار خفيفة

وتتوقع تساقط امطار خفيفة على مدن القاهرة وتتراوح من خفيفة الى متوسطة على مدن السواحل الشمالية والوجة البحري وجنوب سيناء.

كما تصل حالة البحر المتوسط الى مضطرب جدا بارتفع امواج تتجاوز 3.5 متر، وتعتدل حالة البحر الاحمر وتصل الى مضطربة فى بعض الاوقات بارتفاع امواج تصل الى 2.5 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن المصرية: