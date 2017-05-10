تعرف على درجات الحرارة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة، والصغرى 25 والإسكندرية 27 والصغرى 21 ومطروح 26 والصغرى 20.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 25 38



الإسكندرية 21 27



مطروح 20 26



بورسعيد 23 28



دمياط 23 27



بلطيم 23 26



الإسماعيلية 24 40



السويس 26 38



العريش 15 38



نخل 16 39



طابا 18 38



الطور 20 36



مرسى علم 23 33



الغردقة 22 36



شرم الشيخ 24 37



رفح 15 38



كاترين 17 30



سيوة 20 33



المنيا 23 40



الفيوم 23 40



رأس سدر 23 37



أبوسمبل 25 41



وسط الدلتا 24 37



أسيوط 22 40



سوهاج 23 40



الأقصر 23 41



أسوان 24 42



شلاتين 22 34



حلايب 25 31



الوادى الجديد 23 40



قنا 23 41



نويبع 25 37



السلوم 18 24

