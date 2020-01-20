تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الموبايل

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة خدمة يمكن من خلالها قيام المشتركين بإرسال قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا عبر كاميرا الموبايل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يسمى “القارئ الذكي لعداد الكهرباء”.

وقامت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات بتفعيل التطبيق للتعاون مع المشتركين في اطار التحول نحو الشبكات الذكية، إضافة إلى قيام الكشافين التابعين لها والقائمين على تسجيل القراءة الخاصة بالعداد.

وتوضح المال من خلال التقرير التالى الخطوات الخاصة بتسجيل القراءة :-

1- الدخول على متجر من خلال الهاتف المحمول Google play وكتابة كلمة shooaa فى خانة البحث.

2- تحميل التطبيق المجانى “القارئ الذكى لعداد الكهرباء”.

3- بعد تثبيت البرنامج اضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

4- اختر شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

5- سجل البيانات الخاصة بك (رقم الهاتف المحمول / الإيميل / الرقم السرى).

6- اختر الإدارة التابع لها.

7- أدخل الاسم ورقم المحمول والرقم السرى الذى تم تسجيله عند إنشاء الحساب، ويجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته، وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط.

8- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء.

9- بعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السرى.

10- سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء.

11- يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صوره لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.