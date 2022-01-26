تعرف على خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022. وطبقا لوزارة التربية والتعليم يستمر تسجيل استمارة دخول الامتحانات الالكترونية لطلاب الثانوية العامة 2022، حتى يوم 24 فبراير المقبل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

تسجيل الاستمارة من خلال البريد الموحد للطالب.

عند استخراج الاستمارة يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي.

مراجعة اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

تدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة مواد التخصص لكل شعبة.

الصورة المطبوعة على الاستمارة هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة خلفية بيضاء مقاس 4×6.

يكون عنوان الطالب المدون فى الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون خطأ.

إذا وجد خطأ ببیانات الاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا للمدرسة.

طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك إذا وجد خطا عليه التوجه لحجرة الإرشاد التعليمي فورا لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولى أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر الرابط الالكتروني التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/

جدير بالذكر ان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، تبدأ يوم 11 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على “فيس بوك” سابقا أن الامتحانات ستكون إلكترونية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر. امتحانات الثانوية العامة





ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن أي تفاصيل عن إجراء امتحانات الثانوية العامة 2022.

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن كانت امتحانات الثانوية العامة ستشمل أسئلة مقالية أم لا.

ومن المرجح إن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل اجراء امتحانات الثانوية العامة 2022، عقب إجازة الفصل الدراسي الأول.