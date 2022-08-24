تعرف على خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

تقدم بوابة المال الإلكترونية لقراءها كيفية تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 ، والذي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديث بيانات البطاقات التموينية على موقع دعم مصر .

كيفية تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

اولا يتم الدخول على رابط https://www.tamwin.com.eg/

ثانيا يتم كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم

ثالثا يظهر اسم صاحب بطاقة التموين المسجلة بإسمه

رابعاً يتم كتابة رقم الموبايل المسجل باسم صاحب بطاقة التموين على ان يكون مسجل باسمه في شركة الاتصالات

خامساً يتم الضغط على خانة حفظ لتسجيل رقم الموبايل.

سادسا تظهر رسالة إلكترونية بعد كتابة رقم الموبايل بقبول الرقم الذي تم تسجيله في حالة إذا كان مسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

أو يتم رفض الرقم في حالة أنه غير مسجل بإسم صاحب بطاقة التموين.

أو يتم إرسال رسالة على رقم الموبايل بأن الطلب قيد المراجعة، لمراجعة الرقم مع شركة المحمول التابع لها بهدف تأكيد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أفادت أنه مازال مستمر تلقي طلبات أصحاب البطاقات التموينية في الوقت الحالي في تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين حتي نهاية أغسطس الجاري .

وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب التموين التابعة لهم على مستوى المحافظات، أو الكترونيا من خلال موقع دعم مصر الرسمي من خلال الرابط التالي:

كما أكدت وزارة التموين أنه سيتم رفض تسجيل الرقم إذا كان مسجل بإسم أحد الأفراد من الأسرة التي تندرج تحت بطاقة التموين، ويتم إستثناء كبار السن الذين فوق ٦٥ سنة والسجناء وفقاً لما قاله وزير التموين.