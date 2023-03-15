تعرف على خطوات إصدار رقم تعريفي ACID لاستيراد سيارات المصريين في الخارج (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، دليلا إرشاديا لكيفية إصدار رقم تعريفي ACID لشحنة وارد “سيارات المصريين بالخارج”، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا على تلك المبادرة.

وذكرت مصلحة الجمارك، أن المبادرة تأتي تنفيذا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج على قاعدة بيانات مصلحة الجمارك المصرية، فقد تم ميكنة طلب سيارات المصريين بالخارج.

كما ينص القرار على انه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج إستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة2022.

وطبقا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم صاحب الشأن الحصول على الموافقة الاستيرادية أولا من خلال منصة إستيراد سيارات المصريين بالخارج ثم التوجه لمكتب التخليص أو مستخلص حر لتسجيل طلب سيارات المصريين بالخارج.

وكانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تعديلات جديدة ضمن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم تسهيلات أكثر لجميع المصريين المغتربين بالخارج، وإتاحة الاستفادة من قانون الإستيراد لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج.

كما أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيق إلكتروني خاص بإستيراد سيارات المصريين بالخارج، يمكن تحميله عبر الهواتف الأندوريد وغيرها من الهواتف، ومن ثم التسجيل من خلاله واتباع خطوات إستيراد السيارات من الخارج.

وتتمثل التعديلات في مد فترة التسجيل والسداد من 4 إلى 6 أشهر، حتى 14 مايو 2023، ومد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% من الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية تسترد بعد 5 سنوات.

وتتمثل شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج عقب التعديلات الجديدة، وفقا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج 7 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

وتنص تلك الشروط على ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 سنة، كما يشترط أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج 2019 وما بعدها، بالاضافة الى وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

كما تنص الشروط على استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، واستيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، كما يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات، بالاضافة الى تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.