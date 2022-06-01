تعرف على خطوات إستخراج كارنيه «الأسر الكافلة» للأطفال

حددت وزارة التضامن الإجتماعي خطوات استخراج كارنيه الأسر الكافلة لاستخدامه في تيسير الحصول على خدمات الأطفال المكفولين، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال والتوجه نحو لامأسسة منظومة الرعاية البديلة ، وتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر “شبه طبيعية” لتوفر لهم بيئة أسرية أصلح لتنشئتهم ورعايتهم والاهتمام بهم ة.

وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الخطوات لاستخراج بطاقة الأسر الكافلة، خاصة أن الوزارة كانت قد دعت الأسر البديلة الكافلة إلى الانتهاء من الخطوات التالية:

١. تستخرج الأسرة الكافلة الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات الذي يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومي الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

٢. تقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعي باسم الطفل المكفول.

٣. تسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة او من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

٤. الذهاب إلى الادارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع ٢٠٠ جنيه)، وصور حديثة ٤*٦ للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

٥. تقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة.

٦. تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.