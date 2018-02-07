تعرف على خطة الرى لتخفيض مساحة زراعة الأرز

مدحت إسماعيلقررت اللجنة العليا للأرز، والتي تضم وزارات "الري والموارد المائية، والزراعة، والتنمية المحلية"، وعدداً من الجهات الأخرى، خفض مساحة زراعة محصول خلال العام الحالي لـ724 ألف فدان، مقارنة بمساحة مليون و100 فدان تم السماح بزراعتها خلال العام الماضي، وتصل نسبة الانخفاض لحوالي 34%، بعدد أفد

مدحت إسماعيل



قررت اللجنة العليا للأرز، والتي تضم وزارات “الري والموارد المائية، والزراعة، والتنمية المحلية”، وعدداً من الجهات الأخرى، خفض مساحة زراعة محصول خلال العام الحالي لـ724 ألف فدان، مقارنة بمساحة مليون و100 فدان تم السماح بزراعتها خلال العام الماضي، وتصل نسبة الانخفاض لحوالي 34%، بعدد أفدنة تصل إلى 376 ألفاً.

وتعد محافظة كفر الشيخ والدقهلية أكثر المحافظات انخفاضاً، بواقع 162 ألفاً للأولي و118 ألفاً للثانية، فيما تم المساح لمحافظة الإسكندرية بزراعة 2000 فدان، وهي لم تحدث فى العام الماضي.

وتتوزع مساحة زراعة الأرز خلال العام الحالي بواقع 189.8 الف فى محافظة كفر الشيخ، مقارنة بمساحة 275 و18 الفاً فى العام الماضي بانخفاض بلغ حوالي 162 الفاً، و182 فى الدقهلية، مقارنة بـ 300 ألف، بانخفاض يقدر بحوالي 118 الفاً.

فيما بلغت مساحة محافظة الشرقية 127.5 الف، مقابل 176 ألفًا و401 فدان، بانخفاض يصل لـ49 الف فدان، ، والبحيرة 106 الاف مقابل 174 ألفًا و978 فدانًا، بانخفاض يقدر بحوالي 68 الفاً، فيما بلغت المساحة المخصص بزراعتها ارز فى محافظة دمياط 42 الفاً، مقارنة بمساحة العام الماضي البالغة 57 ألفاً، بخفض 15 الف فدان، والغربية 40 الفاً مقابل 70 الفاً فى عام 2017، بانخفاض 30 الفاً فيما استقر نفس مساحة الارز فى محافظة بورسعيد نفس العدد فى العام الحالي بعدد 30 الفاً، وبلغت المساحة فى الاسماعيلية نحو 2750 فداناً، مقابل 3 الاف و520 فداناً، بانخفاض 770 فداناً، والسماح لمحافظة الاسكندرية بزراعة 2000 فدان، وهو لم تشهده خلال العام الماضي.



ويبلغ حجم استهلاك السوق المحلي من الأرز نحو 2.5 مليون طن سنويا مقابل إجمالي إنتاج يبلغ 4.5 مليون طن، بينما يبلغ إنتاج الأرز الأبيض 3.5 مليون طن، ويبلغ حجم المياه المستهلكة فى زراعة محصول الأرز فى العام الواحد 6 مليارات متر مكعب، وصدرت مصر فى الفترة من سبتمبر 2015 إلى مايو 2016 أرزًا بمبلغ 58 مليون دولار.

وقال مسئول مسئول بوزارة الري والموارد المائية، أن هناك توقعات بزيادة مساحات الأراضي عن المحددة ، على غرار كل عام، لافتاً الي أن العام الماضي شهد زيادة بلغت لاكثر من 500 الف فدان فى محافظات الوجه البحري.

وأضاف لـ”المال”، مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول الارز خلال الموسم الحالي تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الرزاعة، وبعض الجهات الأخرى والدراسات أكدت أنها ستغطي حجم الاستهلاك المحلي، وسيحقق فائضًا فى الإنتاج ويمكن تصديره.

وتابع قائلاً”: مصر فى الفترة الحالية دخلت فى مرحلة الشح المائي، ولا توجد رفاهية إهدار المياه، ومن ثم فأنه لابد من توظيف كميات المياه فى مصادرها الأساسية بما يتوافق مع سد احتياجات جميع القطاعات.

يشار إلي أن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي أعلن أمس، أن وزارته أعدت خطة قومية للمياه لمدة 20 عاماً، ومقرر تنفيذها بمشاركة 9 وزارات أخري، وبتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه.

