اقتصاد وأسواق

تعرف على خطة الدولة لتطوير منظومة الخبز المدعم في مصر (فيديو)

تستهدف الخطة خفض الفاقد من الدقيق وتطوير شبكة التوزيع
محمد مجدي 8:47 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 8:47 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية في وضع خطة لتطوير منظومة الخبز المدعم وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية .

وسيكون التطوير تكنولوجيا من خلال ميكنة دورة العمل، وتحديث العمليات اللوجستية، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين.

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وستقوم عملية تطوير منظومة الخبز المدعم على تحديث ماكينات الصرف، وربطها بشبكة معلومات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من جودة الرغيف.

وكذلك خفض الفاقد من الدقيق عند الإنتاج، وتطوير خدمة المواطنين من خلال شبكات توزيع الخبز.

تطوير منظومة الخبز المدعم
الخبر المدعم

تطوير 30 ألف مخبز بلدي

وتشمل المنظومة المستهدف تطويرها نحو 30 الف مخبز بلدي مدعم يستهلكون نحو 100 ألف كيلو دقيق وذلك لإنتاج ما يقرب من 275 مليون رغيف بلدي في اليوم الواحد.

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كما أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 70 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية و يبلغ حصة الفرد الواحد من الخبز المدعم بنحو 150 رغيف كل شهر بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

و في حالة قيام المواطن بتوفير عدد من الارغفة المخصصة له في الشهر ، يحصل على سلع مجانية في الشهر التالي وذلك مقابل ما تم توفيره من الخبز .

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يذكر أن منظومة الخبز المدعم الحالية تم تطبيقها في عام 2014، والتي بموجبها يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميا بدلا من 3 أرغفة ، وإضافة منظومة فارق نقاط الخبز والتي من خلالها يحصل المواطن على سلع غذائية وغير غذائية مجانية مقابل ما تم توفيره من الخبز.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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