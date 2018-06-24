تعرف على خطة التنمية المحلية لتطوير الخدمات الحكومية وتيسيرها

بدور إبراهيم :أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلتزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل المشاركة الشعبية، وعمل مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار دعم اللامركزية.وأشار إلى اهتمام الوزارة بمنظومة تطوير الخدمات فى جميع



بدور إبراهيم :



أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلتزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل المشاركة الشعبية، وعمل مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار دعم اللامركزية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بمنظومة تطوير الخدمات فى جميع المحافظات للتيسير على المواطنين، وسرعة حصولهم على الخدمات، وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وخدمة تراخيص المحلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوى، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المشتركة لتطوير نظام خدمات المحليات، وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات، والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد)، التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها، والذي ينعكس بدوره على رضا المواطن.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي (مراكز الشباك الواحد ) وجارى تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة لتعظيم الفائدة منها، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنيين .

وأثنى على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية، وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنية الديمقراطية، ودعم اللامركزية، من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية، وإجراء الإنتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات، وتمكينها من توفير موارد مالية ذاتية تمكنها من تنفيذ المشروعات التنموية، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة .

وأكد أن الهدف الأساسى من الاجتماع هو تحقيق رضا المواطن، وتسهيل الخدمات التى يحصل عليها، سواء عن طريق الموقع الإلكترونى للحكومة، أو التليفون المحمول، أو الشباك الواحد، أو التليفون الثابت، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها و تفعيل المشاركة الشعبية، ووجود مجالس أمناء في المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ودعم الخطط التنموية.

من جانبها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق واحد، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأكدت أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46 % على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات فى المحافظات بحوالى 80 % .

وأشارت إلى أنه تمت مراعاة بعض المشاكل التى تعانى منها المحافظات، فيما يخص توزيع الموارد المالية فى الموازنة الجديدة، طبقاً لمعدلات الفقر، والبطالة، ومستوى الخدمات.

وأضافت أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية، وسيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة بمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانونين يهدفان لتعزيز اللامركزية، ووجود بناء مؤسسي قوى .

وقالت إن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية، لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، وأضافت أن من المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات، نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.

وأكدت أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات فى محافظات مدن القناة، وقريباً سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن هناك عناصر بشرية كثيرة مثمرة، وتحتاج إلى التدريب والتأهيل .

وقالت إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعريف أكثر بإستراتيجية مصر 2030، وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات .

وأضافت أن مشروع التنمية المحلية بمحافظتى قنا وسوهاج، شهد إنطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .

وأشارت الوزيرة إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على استراتيجية مصر 2030، بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، يتوجب علينا مراعاتها في رؤيتنا للمستقبل.

تم خلال الاجتماع عرض فيلمين تسجيليين عن تطور خدمات المحليات، وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما استمعت الدكتورة هالة السعيد، واللواء محمود شعراوى، إلى عرض من مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات، وعرض حى للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات، ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية، كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة .

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية، ومراكز خدمة المواطنين، وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقييم القيادات وتأهيلها.

وأكد الوزيران على دعمهما الكامل للجان المشتركة لإنجاز ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات وخطط، خلال الفترة المقبلة .

