تعرف على خطة أوقاف الإسكندرية فى شهر رمضان

مها يونستستعد مديرية أوقاف الإسكندرية، لتنظيم خطة دعوية شاملة بجميع مساجد المحافظة، لشهر رمضان المبارك تحت إشراف الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف، حيث تشمل فاعليات الخطة الدعوية إقامة صلاة التراويح بعدد 18 مسجدا بجزء كامل من القرآن الكريم يومياً.وتشمل الخطة مسجد العتيق بمدينة برج العر

مها يونس

تستعد مديرية أوقاف الإسكندرية، لتنظيم خطة دعوية شاملة بجميع مساجد المحافظة، لشهر رمضان المبارك تحت إشراف الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف، حيث تشمل فاعليات الخطة الدعوية إقامة صلاة التراويح بعدد 18 مسجدا بجزء كامل من القرآن الكريم يومياً.

وتشمل الخطة مسجد العتيق بمدينة برج العرب الجديدة للشيخ حسن عبده حسن، مسجد أبيس 11/ 8 محرم بك، للشيخ إسماعيل إبراهيم على إسماعيل، مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بوسط الإسكندرية للشيخ خالد السيد جمعة عامر، مسجد البسيونى بشارع مخزن الزيت بالعامرية للشيخ عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح، مسجد عباد الرحمن بالعلا الشرقى بقرية النهضة بالعامرية للشيخ أشرف مصطفى أحمد حسانين، مسجد التوحيد بالناصرية الجديدة بالعامرية للشيخ احمد على محمد عيسى، مسجد بغداد بقرية بغداد بالعامرية للشيخ محمد خيرى محمد أحمد، ومسجد شرق المدينة بسيدى بشر بحرى شارع خليل حمادة بالمنتزه للشيخ خالد عبد الفتاح مصطفى البراوى.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مسجد حاتم بسموحة شرق الإسكندرية، للشيخ خالد محمد محمد أبو جليل، مسجد على بن أبى طالب بسموحة للشيخ رضا محمد سليمان مايله، مسجد نور الإسلام بباكوس، للشيخ احمد إبراهيم عبد الرؤوف مأمون، مسجد الإسراء بالرمل الميرى للشيخ نبيل عجيب جاد، مسجد الخلفاء الراشدين بأبو سليمان، للشيخ محمود محمد احمد منصور، مسجد التوحيد بأرض الرز للشيخ عبد الرحمن مصطفى عبد الغنى، مسجد النبى دانيال بمحطة مصر للشيخ أشرف محمد على سلمان، مسجد المدينة المنورة بالحديد والصلب بالعجمى للشيخ مصطفى حسين محمد حسين، مسجد السيوف الكبير(اهلى) بالسيوف بإدارة الرمل للشيخ إبراهيم محمد أحمد إبراهيم البدوى، ومسجد الحمد بخورشيد على طريق الملاحة بالرحمة بإدارة الرمل للشيخ نبيل محمد احمد محمد الخلالى.

كما تنظم المديرية 8 ملتقيات فكرية بكبرى مساجد المحافظة، يقام بها 28 محاضرة لنخبة مميزة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين الإسلامى الحنيف، خلال شهر رمضان الفضيل.