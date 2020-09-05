تعرف على خطة «أروب للتأمين» التسويقية والإنتاجية للعامين الجاري والمقبل

قال محمد رضا رئيس قطاع التسويق والإنتاج والفروع بشركة أروب للتأمين على الممتلكات إن شركته قررت وضع مستهدفات الفروع الجغرافية خلال الفترة الماضية للعام المالي الجديد.

وأضاف في تصريحات له، أن أروب للتأمين وضعت فى خطتها للعام المالى الجديد مستهدف تتراوح قيمته من 12- 16 مليون جنيه لفرع الإسكندرية فيما حددث لفرع الغردقة 6 ملايين جنيه على الأقل بخلاف المخطط جلبه من أقساط للشركة ككل .

وتابع، أن أروب للتأمين قررت إفتتاح فرع بمدينة نصر خلال العام المالى الجارى ليصبح للشركة ثلاثة فروع سيتم تعيين وتدريب عدد كاف للمنتجين على أعلى مستوى بها طبقا للخطة الموضوعة والذين زاد عددهم بنسبة 45% عن العام الماضى.

الشركة تستهدف تدشين إدراة متخصصة للوسطاء

وكشف أن أروب للتأمين على الممتلكات تخطط لعمل إدارة متخصصة لدعم الوسطاء تتولى شئون المنتجين كليآ بدءا من العروض والإدارات الفنية حتى الإصدار والتعويض الخاص بالعميل.. موضحا ان الشركة تستهدف تدريب وتأهيل 35 منتجا بفريق المبيعات المباشرة العام الجاري على فئة مالية طبقا لشروط الرقابة المالية وكذا فروع الشركة الاخرى كنواة لها.

ولفت رئيس قطاع التسويق والإنتاج والفروع إلى أن أروب متعاقدة مع 15 شركة وساطة تأمينية حاليا وتتطلع للوصول الى 22 شركة وساطة قبل نهاية يونيو المقبل .

وأشار إلى أن مركز التدريب الذى اسسته شركة أروب مؤخرا سيعمل فى 3 اتجاهات الاول التركيز على المنتجات الطبية والثاني تسويق المنتجات التجارية عن طريق التجزئة الـ”Retail” .. والاتجاه الثالث من الأولويات وهو عمل دورات تدريبية لمنتجى الشركة وكذا تدريب منتجى شركات الوساطة التأمينية المتعاقد معها على كل منتجات الشركة والبيع بشكل منهجى يستهدف تحديد احتياجات العميل الفعلية وتوفير وثيقة التأمين المناسبة له.

الشركة تستهدف تدريب وتسجيل 348 منتجا خلال عامين

وأكد رضا ان شركته تسعى لأن يكون المنتجين فى جهازها الانتاجى 348 منتجا على درجة مالية وحاصلين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يونيو 2022 . اروب للتأمين

وتابع أن شركته ستركز خلال الفترة المقبلة على مايعرف بـ” digitalization insurance industry ” صناعة التأمين الرقمى باعتبارها الاتجاه العام للدولة بكافة الانشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.

وأشاد بأن اروب توجهت بالفعل نحو التحول الرقمى من خلال توجيه جزء من استثماراتها لتمويل التعاقد مع شركات تكنولوجيا لعمل الموقع الإلكترونى لها على أحدث مستوى بطريقة شارحة للمنتجات والتغطيات التى توفرها .

وأوضح أن شركته ” fully computarised” مميكنة بالكامل خاصة وأن المساهم الرئيسى فيها هو بنك”بلوم” .

وأشار إلى أن طريق النمو حاليا يكون بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على كل ما هو جديد علاوة على التحول الرقمى عبر الإنفاق على التكنولوجيا .