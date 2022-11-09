تعرف على خصومات أسعار السيارات لدى التجار

اضطر عدد من تجار السيارات إلى تقديم خصومات سعرية على بعض الطرازات لديهم، ومنها «هافال H6» و«إم جي 5» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه؛ وذلك في محاولة لكسر حالة الركود التى تشهدها مبيعات سوق السيارات جراء تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات خاصة بعد الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء المحليون عقب ارتفاع أسعار الصرف وعلى رأسها “الدولار” الذى تجاوز 24 جنيهًا في البنوك.

قال أحد تجار السيارات، إن بعض التجار قاموا بتخفيض أسعار السيارات ومنها “هافال H6” بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة منها محليًا، خاصة بعد تراجع حجم الطلب على شراء المركبات من قبل المستهلكين، موضحا أن الارتفاعات السعرية التى أقرها الوكيل المحلي للعلامة الصينية «هافال» انعكست سلبًا على ارتفاع أسعارها لمستويات مرتفعة، لاسيما مع تراجع الفرص التنافسية لها.

وأضاف أن الاتجاه العام لدى تجار السيارات يسير نحو تسريع عمليات البيع للطرازات الموجودة لديهم من خلال تخفيض الأسعار والتخلي عن جزء من مكاسبهم، قائلًا: “النسبة الأكبر من العاملين في مجال سوق السيارات يتخوفون حاليًا من تفاقم حدة ركود المبيعات، وعدم القدرة على تسويق المركبات خاصة مع توافر مخزون كبير لديهم”.

في سياق متصل، أكد أحد الموزعين المعتمدين لـ«MG»، إن الفترة الحالية تشهد حالة من التخبط وعدم الاستقرار في أسعار السيارات جراء تزايد حدة ركود المبيعات الناتجة عن تراجع حجم الطلب على شراء المركبات من قبل المستهلكين.

وأوضح أن بعض الطرازات -ومن أبرزها «إم جي 5»- تراجعت أسعارها بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه لبعض الفئات، مقارنة بالقوائم الرسمية الصادرة من قبل الوكلاء المحليين.

وتابع: “الزيادات الرسمية التى أقرها بعض الوكلاء حددت من قيمة “الأوفر برايس” وعدم قدرة الموزعين والتجار على فرض أي مبالغ إضافية خاصة مع تزايد حدة ركود المبيعات”.

يشار إلى أن هناك 10 شركات سيارات هى «مجموعة جى بى غبور أوتو، ونيسان، والمنصور، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات، والشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وداينامكس للتوزيع، وعربيات، والشركة المصرية الأوروبية، وناشونال موتورز، وتويوتا إيجيبت» أعلنت خلال الأسبوعين الماضين، زيادة أسعار طرازاتها من ماركات «هيونداي، وشيفروليه، وإم جي، وأوبل، ونيسان، وشيري، وشانجان، وهافال، ومازدا، وBYD، ورينو، وسانج يونج، وستروين، وفيات، ودونج فينج جلوري» بقيمة تتراوح من 15 إلى 115 ألف جنيه للمركبة.