تعرف على خسائر حريق بمنشأة مجاورة لسبيل وكتاب أم محمد علي الصغير

دعاء محمودأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، خسائر الحريق الذي شب -اليوم الثلاثاء- بمبنى مجاور لسبيل كتاب أم محمد علي الصغير بميدان رمسيس، مبينًا أنه حدث تآكل في الطبقة العازلة وبعض البراطيم الخشبية الخاصة بسقف الجناح الأيمن للكتاب الملحق بالسبيل،

دعاء محمود

أوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، خسائر الحريق الذي شب -اليوم الثلاثاء- بمبنى مجاور لسبيل كتاب أم محمد علي الصغير بميدان رمسيس، مبينًا أنه حدث تآكل في الطبقة العازلة وبعض البراطيم الخشبية الخاصة بسقف الجناح الأيمن للكتاب الملحق بالسبيل، أما المبنى السكني المجاور له قد التهمته النيران وأدت إلى انهياره بالكامل، دون أى خسائر في الأرواح.

وأضاف مصطفى، أنه تمت السيطرة على النيران وعزلها عن المبنى الأثري، وجارٍ فتح الحجرات المغلقة بالطابق الأرضى والأول من السبيل والكتاب للمعاينة والتأكد من سلامتهما من الناحية الإنشائية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة وجدي عباس نائب رئيس القطاع للآثار الإسلامية، ومجموعة من المسؤلين بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل السريع لدرء الخطورة وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة وحالة الأثر لرفعه إلى وزير الآثار، والتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظة، وتم التنسيق الفوري مع قطاع المشروعات للتدخل السريع لأعمال الصلب ودرء الخطورة.

كان حريق شب بالمبنى السكني بحارة الجبروني بزقاق المكس الملاصق لسبيل كتاب أم محمد علي الصغير بميدان رمسيس خلف جامع الفتح، وطالت النيران جزء صغير من السقف الخشبي للجناح الأيمن لمبني الكتاب الموجود بالدور العلوي للسبيل، وتدخلت سريعًا فرق المطافئ وأخمدت النيران تمامًا.

يذكر أن سبيل وكتاب أم محمد علي الصغير ملك لوزارة الأوقاف ومؤجر من قبلها للعديد من الجهات (جريدة الأهرام- جريدة الأخبار- مخازن تجارية- مستلزمات أمن صناعي- سكن أهالي)، وسجل في عداد الاثار الاسلامية والقبطية بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 1989، ووافقت اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بجلستها عام 2011 على تحديد حرما طبيعيا للسبيل بمقدار 2.50 م.

وأكد أنه تم مخاطبة وزارة الاوقاف (هيئة الأوقاف المصرية)، أكثر من مرة بخطورة الشاغلين بالعديد من المخاطبات ليتم فسخ العقود طبقا للقوانين المعمول بها.

وأنشأت السيدة زيبا قادن زوجة محمد علي باشا الكبير ووالدة الأمير محمد على الصغير هذه المنشأه عام 1869، وقام بتصميمه المهندس المعماري حسين باشا فهمي، وتتكون المنشأه من طابق أرضى يمثل غرف السبيل وطابق علوى يمثل الكتاب.