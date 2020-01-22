تعرف على خريطة مسارح الدولة بإجازة نصف العام (صور)

بعد انتهاء جميع المراحل التعليمية من امتحانات منتصف العام، سيكون لديهم الفرصة للاختيار بين 11 مسرحية مختلفة على مسارح الدولة بالقاهرة، ضمن خطة “البيت الفني للمسرح” لاستقبال الجمهور في الإجازة الصغرى من العام.

أوضح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، أن العروض المقدَّمة تتميز بالتنوع والاختلاف فى الأفكار والموضوعات، والهدف من هذا التنوع استقبال موسم إجازة نصف العام، والذي يبدأ من غد الخميس بـ11 عرضًا مسرحيًّا ما بين عروض جديدة وعروض لقيت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا وقت عرضها.

القومي يعيد المتفائل بالإسكندرية

تقدم فرقة المسرح القومي عرضها “المتفائل” على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي.

الكوميدي يستقبل الجمهور بعرضين جديدين

أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرضين، هما العرض الجديد “حب رايح جاي” في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل، من بطولة رشوان توفيق، أحمد صيام، نيدو عادل، دنيا عبد العزيز، ميسرة، العرض من تأليف سامح عثمان، ومن إخراج ياسر صادق، وعرض “رسائل العشاق” في تمام الثامنة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب في تمام الثامنة مساء، مفيد عاشور، زينب العبد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

قواعد العشق الأربعين يعود في موسمه السادس

وتقدم فرقة المسرح الحديث عرض “قواعد العشق ٤٠” على مسرح السلام بشارع قصر العيني في تمام الثامنة مساء، العرض مستوحى من رواية شهيرة لأليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، ومن إخراج عادل حسان.

الغد يقدم “فطائر التفاح”

وتستعد فرقة مسرح الغد لتقديم عرضها الجديد “فطائر التفاح” بنهاية الشهر الحالي على مسرح الغد بالعجوزة في تمام الثامنة مساء، العرض من بطولة تيسير عبد العزيز، أحمد الرافعي، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.

“صبايا مخدة الكحل” تعيد سمير عبد العزيز للمسرح

وفرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين، هما العرض الجديد “صبايا مخدة الكحل” في تمام الثامنة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، العرض من بطولة سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح، وعرض “حريم النار” في تمام التاسعة والنصف على مسرح زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض من بطولة عايدة فهمي، منال زكي، من تأليف شاذلي فرح، وإخراج محمد مكي.

“أفراح القبة” لنجيب محفوظ على العائم

وتفتتح فرقة مسرح الشباب عرضها الجديد “أفراح القبة” عن رواية نجيب محفوظ، من بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، كتابة وإخراج يوسف منصور، وذلك في تمام السابعة مساء على المسرح العائم بالمنيل، وتستمر الفرقة في تقديم عرض “البخيل” عن نص الكاتب الفرنسي موليير، من بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، من إعداد وإخراج خالد حسونة، وذلك على مسرح أوبرا ملك برمسيس في تمام السابعة والنصف مساء.

عروض متنوعة للأطفال لفرق العرائس والشمس

وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض “صحصح لما ينجح” على مسرح القاهرة للعرائس في تمام السادسة والنصف مساء، العرض من تأليف وأشعار صلاح جاهين، ألحان محمد فوزى، إخراج الراحل صلاح السقا، إشراف عام محمد نور.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم برنامج عروض متنوعًا ابتداء من الجمعة 24 يناير بالحديقة الدولية، حيث تقدم عرضًا لمسرح الشارع وعرائس القفاز في تمام الثانية ظهرًا، يعقبها تقديم عرض “ست الدنيا” في تمام الثالثة عصرًا، تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، وفناني فرقة الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.