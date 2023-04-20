تعرف على خريطة مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال يناير

سجلت مبيعات هواتف المحمول في مصر تراجعًا بنسبة 53% لتصل إلى 586 ألف جهاز خلال يناير الماضى، مقابل مليون و246 ألف وحدة في الشهر ذاته من العام السابق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تبيع 44% من الأجهزة في القاهرة

تصدرت “القاهرة” المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 44%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 267 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 22%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 17%.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

الدلتا تسيطر على مبيعات هواتف «أوبو»

سيطرت “الدلتا” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 39% من إجمالى مبيعاتها البالغة 86 ألف جهاز خلال يناير الماضى، تلتها «القاهرة» في المركز الثاني بحصة 38%.

وجاءت “مدن الصعيد” فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 13%، تلتها “الإسكندرية” و”مدن القناة” فى المركز الثالث -مكرر- مسجلتا حصة سوقية 5% لكل منهما.

بنسبة 48%.. «القاهرة» تهيمن على مبيعات هواتف «ريدمي»

واعتلت “القاهرة” صدارة مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 48% من إجمالى مبيعاتها البالغة 75 الف جهاز خلال يناير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 24%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وتركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

واحتلت “مدن القناة” المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر ذاته.

«ريلمي» تسوق 47% من مبيعاتها من الهواتف المحمولة في الدلتا

هيمنت “الدلتا” على الحصة السوقية الأكبر من الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 47%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 60 ألف جهاز خلال يناير الماضى.

وجاءت “القاهرة” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 32%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 12%.

وتمركزت “الإسكندرية” و”مدن الصعيد” فى المرتبة الرابعة مستحوذتا على حصة سوقية 4%، لكل منهما.

بحصة سوقية 45%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 45%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 33 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت “مدن الصعيد” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 22% ، تلتها “الدلتا” فى المركز الثالث بنسبة 20% من إجمالى مبيعات “إنفينكس”.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف المحمول لـ«إنفينيكس» في مصر.

وتركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة.

«فيفو» تبيع نصف مبيعاتها في القاهرة

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «فيفو» بنسبة بلغت 50%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 26 ألف جهاز خلال يناير الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» مسجلة حصة سوقية 20%، تلتها “مدن الصعيد” و”الإسكندرية” في المركز الثالث- مكرر- مسجلتا حصة قدرها 13% لكل منهما.

وحلّت “مدن القناة” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 5%، من إجمالى مبيعات هواتف «فيفو» في مصر.

القاهرة تهيمن على مبيعات «شاومي»

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «شاومي» بنسبة بلغت 61%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 1000 جهاز خلال شهر يناير الماضى.

وحلّت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 19%.

وحلّت “مدن الصعيد” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 9%، تبعتها «الإسكندرية» فى المركز الرابع بحصة قدرها 6% من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر.

وجاءت “مدن الصعيد” في المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «شاومي» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال يناير الماضى.