تعرف على خريطة ماسبيرو للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر

تحتفل القناة الثانية يوم الثلاثاء القادم بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، من خلال برامج القناة، منها برنامج “بنصبح عليك” من الثامنة صباحا، مع عرض مجموعة من الأغاني الوطنية والتنويهات والأفلام التسجيلية.

وفي التاسعة مساءً تعرض القناة الفيلم العربي “حتى آخر العمر”، بطولة نجوى إبراهيم، ومحمود عبدالعزيز، وعمر خورشيد، ومن إخراج أشرف فهمى.

كما تحتفل قناة الفضائية المصرية بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، من خلال عرض بعض برامج منها برنامج ” صباح الخير يا مصر” من السابعة إلى العاشرة صباحا.

وعلى مداراليوم تعرض القناة برامج تتناول حرب أكتوبر المجيدة ومنها: سيدتي، حلوالكلام ، بيت النبي ، مباشر من مصر الساعة، استوديو الثقافة.

كما تعرض القناة في الحادية عشرة ظهراً الفيلم العربي “العمر لحظة” بطولة ماجدة، وأحمد مظهر، وأحمد زكي، ومن إخراج محمد راضي.

كما تعرض في العاشرة مساءً الفيلم العربي”الرصاصة لا تزال فى جيبي”، بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمى، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

أما قطاع القنوات المتخصصة فيحتفل بذكرى انتصارات 6 أكتوبر من خلال قنواته المتنوعة، فتعرض قناة نايل سينما علي مدار اليوم عددا من الأفلام الوطنية منها ، ” بئر الخيانة ” ، ” حكايات الغريب ” ، ” أيام السادات “، ” أبناء الصمت” ، “العمر لحظة”.

كما تحتفل قناة نايل دراما بأعياد النصر بعرض مسلسل “رأفت الهجان” بطولة محمود عبد العزيز ، يسرا ومن إخراج يحيى العلمي.

وتعرض قناة نايل لايف الفيلم العربي “الطريق إلى إيلات” بطولة نخبة من نجوم مصر والعالم العربي ومن إخراج أنعام محمد علي.

عدد من الأفلام والسهرات الدرامية والمسرحيات على ماسبيرو زمان

كما تعرض قناة ماسبيرو زمان القناة عددًا من الأفلام والسهرات الدرامية والمسرحيات احتفالاً بهذه المناسبة، منها الفيلم العربي “حكايات الغريب” بطولة محمود الجندي، حسين الإمام، والفيلم العربي “أيام السادات” بطولة أحمد زكي وميرفت أمين، والفيلم العربي “أبناء الصمت” بطولة نور الشريف، محمود مرسي، أحمد زكي، ميرفت أمين، محمد صبحي ومن إخراج محمد راضي.

كما تعرض السهرات الدرامية “ملحمة كبريت” ، “بعد العبور” ، ومسرحية “يس ولدي: ومسرحية “حدث في أكتوبر”.