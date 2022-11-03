تعرف على خريطة تمويلات البنوك والشركات ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري

ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 52.03 مليار جنيه، لنحو 464.446 ألف عميل، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضى.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى 7% حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.



وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .

وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.



وكشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن البنوك المشاركة في المبادرة والتي يبلغ عددها 22 ضخت نحو 49.698 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى، ليستفيد من هذه التمويلات نحو 445.338 ألف عميل.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات عقارية لمحدودي الدخل بقيمة 2.332 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.1 ألف عميل، مستحوذة على 4.5% من إجمالي التمويلات ضمن المبادرة.



البنك الأهلي المصري



وتربع البنك الأهلى المصرى على قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات العقارية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة، بحجم تمويلات يبلغ 14.1 مليار جنيه، استفاد منها 125.2 ألف عميل، بحصة سوقية 27.2% .



بنك مصر

وفي المركز الثاني حلّ بنك مصر بإجمالي تمويلات تبلغ 11.6 مليار جنيه موجهة إلى 101.4 ألف عميل، وبحصة تبلغ 22.4% .



بنك التعمير والإسكان



فيما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 6.475 مليار جنيه موجهة إلى 69042 عميلاً، وبحصة تبلغ 12.4%، محتلاً بذلك المرتبة الثالثة بين البنوك المشاركة.



بنك القاهرة

وضخ بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 3.201 مليار جنيه، موجهة لنحو 34.3 ألف مستفيد، بحصة تبلغ 6.2% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.



البنك التجارى الدولى

بينما قدم البنك التجاري الدولي- مصر CIB، قروضا عقارية ضمن المبادرة بقيمة 2.96 مليار جنيه، استفاد منها 23068 عميلا، وبحصة تبلغ 5.7% .

بنك QNB الأهلي

وضخ بنك “QNB “الأهلي تمويلات عقارية ضمن المبادرة بقيمة 2 مليار جنيه، موجهة إلى نحو 15007 عملاء، وبحصة 3.9% .

بنك التنمية الصناعية

وجاء بنك التنمية الصناعية فى المركز السابع بتمويلات تبلغ 1.727 مليار جنيه، موجهة إلى 15996 عميلا، وبحصة تبلغ 3.3% من إجمالي التمويلات.

المصرف المتحد

فيما وصلت تمويلات المصرف المتحد إلى 1.601 مليار جنيه لنحو 12188 عميل.

البنك العربي الأفريقي

وضخ البنك العربى الأفريقى الدولى تمويلات بقيمة 1.141 مليار، موجهة إلى 9841 عميلا.

بنك بلوم

ضخ بنك بلوم تمويلات بـ 687.9 مليون جنيه، لـ 5859 عميلا، بحصة 1.3%.

بنك المشرق

ضخ بنك المشرق تمويلات بـ 626.4 مليون جنيه، لـ 4031 عميلا.

بنك Saib

قدم بنك Saib تمويلات بقيمة 605 ملايين جنيه لنحو 5230 مستفيدا.

الاستثمار العربي

ووصلت تمويلات بنك الاستثمار العربي إلى 594.4 مليون جنيه لـ 5309 عملاء.

العقاري المصري

وقدم البنك العقاري المصري العربي قروضا عقارية بقيمة 506.2 مليون جنيه ضمن المبادرة لنحو 4112 عميلا.



فيصل الإسلامي

فيما ضخ بنك فيصل الإسلامي تمويلات بقيمة 444.9 مليون جنيه لـ3475 عميلا.

المصري الخليجي



وقدم البنك المصري الخليجي تمويلات بقيمة 344.3 مليون جنيه لـ 3475 عميلا.

بنك الكويت الوطني

ضخ بنك الكويت الوطني مصر تمويلات بقيمة 323.6 مليون جنيه لنحو 2593 عميلا ضمن المبادرة.

الزراعي المصري

ضخ البنك الزراعي المصري تمويلات ضمن المبادرة بقيمة 297.5 مليون جنيه لنحو 1950 عميلا.

أبو ظبي التجاري



قدم بنك أبو ظبي التجاري تمويلات بقيمة 197.4 مليون جنيه لنحو 1896 عميلا.

قناة السويس



وقدم بنك قناة السويس تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري بـ 107.4 مليون جنيه لنحو 656 عميلا.

البنك المصري لتنمية الصادرات



ضخ البنك المصري لتنمية الصادرات تمويلات بقيمة 38.2 مليون جنيه لنحو 280 عميلا.

بنك كريدي أجريكول



قدم بنك كريدي أجريكول مصر تمويلات عقارية بقيمة 15.9 مليون جنيه لنحو 129 عميلا.