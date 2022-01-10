اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على حوافز «ديدي» للكباتن في أول أيام عملها بالقاهرة

تصل إلى ألف جنيه عند تنفيذ 8 رحلات
محمود جمال 5:10 م, الأثنين, 10 يناير 22 5:10 م, الأثنين, 10 يناير 22

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تعتزم شركة ديدي الصينية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول أحدث الوافدين الجدد في سوق النقل التشاركي بمصر تقديم حافز جرانتي للكباتن اليوم بعدما أعلنت رسميًا عن إطلاق نشاطها في القاهرة، ليصل إلى ألف جنيه عند تنفيذ 8 رحلات، بشرط إتاحة الأبلكشين للخدمة لمدة 10 ساعات.

وبحسب الحوافز التي حصلت “المال” على نسخة منها، سيحصل الكابتن على حافز 500 جنيه حال تنفيذ 5 رحلات، ومدة إتاحة للخدمة تصل إلى 5 ساعات، بينما تصل إلى 300 جنيه عند تنفيذ 3 رحلات لمدة إتاحة تصل إلي 3 ساعات.

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يشار الي أن “ديدي” بدأت تقديم خدماتها في الاسكندرية كمرحلة أولي خلال شهر سبتمبر الماضي ويتيح التطبيق عدة مزايا للكباتن والركاب هي فريق استجابة للطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنظمة مراقبة أثناء الرحلة ومنصة خدمة عملاء متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للركاب والكباتن.

كما يوجد زر المساعدة العاجلة SOS في التطبيق للركاب والكباتن، علاوة على جهات اتصال موثوقة ومشاركة لمعلومات الرحلة، تتوافر معلومات الركاب والكابتن والمركبة لكل رحلة، نظام التعرف على الوجه للكباتن.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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