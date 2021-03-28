تعرف على حملات الوعي التأميني التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين

تهدف حملات الوعى التأمينى التى قام بها الاتحاد المصرى للتأمين إلى بث الأمان والطمأنينة لدى المجتمع، لأن لديهم تأمين يحمى ممتلكاتهم ويحافظ على حياتهم، ورغم أن الصحافة تعتبر من أكثر الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها قطاع التأمين إلا أنها كانت الأقل تأثيراً لدى الجمهور المستهدف في توصيل رسالتها عن الوعى بالتأمين، بينما كانت إعلانات التليفزيون الأكثر تفصيلا وإحكاماً في توصيل هذه الرسالة، ويمثل التليفزيون أهمية خاصة بين وسائل الإعلام الجماهيري حيث أنه يمارس وظائف الإعلام الأربعة من نشر الأخبار وعرض المعلومات وتحليلها وتفسيرها.

دور التليفزيون فى الوعى التأمينى

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن التليفزيون يساهم في تثقيف المجتمع، حيث يستخدم قطاع التأمين التليفزيون كوسيلة لنشر الوعى التأميني بين أفراد المجتمع.

وقد أصبح التليفزيون في الوقت الحالي من أكثر الوسائل الإعلامية التي تجذب الجمهور لأنها تخاطب المثقف وغير المثقف وتلعب دورا هاماً في تكوين الرأي العام، كما تتسم الإذاعة بسرعتها في نقل الأحداث والأخبار، حيث إن الإذاعة تتميز بأنها في متناول أيدى جميع فئات المجتمع ولها دور في نشر الوعى التأميني من حيث حجم الانتشار ونسب الاستماع.

وخلال حملة “أمن تعيض مطمن” تم إنتاج وإذاعة عدد 3 إعلانات على مختلف قنوات الاذاعة والتليفزيون معاً وهم راحة البال والأمر ما يسلمش والأمان غريزة جوة كل إنسان، والواقع أن الإعلانات تعتبر مكملة لبعضها لأن كل إعلان أظهر التأمين بصورة مختلفة، ولكن جميع الإعلانات كانت تهدف إلى إدراك المجتمع بأهمية التأمين في حياتنا، وأيضا أظهرت هذه الإعلانات أنواع التأمين ومخاطر الحياة المختلفة، وكيف يقوم التأمين بتغطيتها حيث تتميز هذه الإعلانات بالبساطة والوضوح في توصيل رسالتها لدى الجمهور المستهدف.

الاتحاد المصرى للتأمين يتوجه إلى الصحافة

وقد نجحت إعلانات التليفزيون في توصيل رسالتها عن الوعى بالتامين والتعريف بأنواعه للمستويات المختلفة، كما نجحت إعلانات الإذاعة في توصيل نفس الرسالة من خلال النص والمؤثرات الصوتية على أهمية التأمين للناس أثناء ممارستهم لأحداث الحياة اليومية.

وقام الاتحاد المصري للتأمين خلال السنوات الماضية بالتعاقد مع جريدة الأهرام لنشر صفحة متخصصة عن التأمين كانت تنشر مرتين كل شهر تتناول كل الاحداث والتغطيات التأمينية، وكانت تهدف إلى نشر الأخبار التأمينية والمؤتمرات ونشر الحوارات المختلفة والقاء الضوء على التعويضات التي تصرف من قبل شركات التأمين.