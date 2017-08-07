تعرف على حكمي لقائي مصر وأوغندا

علي المصري: كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن أطقم حكام مباراتى مصر وأوغندا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة، لمباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وتقام المباراة الأولى فى أوغندا يوم 31 أغسطس، على أن يقام اللقاء الثانى، يوم 5 سبتمبر المق

علي المصري:



كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، عن أطقم حكام مباراتى مصر وأوغندا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة، لمباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وتقام المباراة الأولى فى أوغندا يوم 31 أغسطس، على أن يقام اللقاء الثانى، يوم 5 سبتمبر المقبل.

وعين الكاف الحكم الموريتاني بوشعيب ليمغفري، لإدارة مباراة الذهاب، يوم 31 أغسطس الجاري، في الرابعة عصرا بتوقيت أوغندا “الثالثة بتوقيت القاهرة”، بملعب مانديلا القومي بمدينة كامبالا، على أن يعاونه كل من، الغيني أبو بكر دومباوي، والموريتاني عبد الرحمن وار، والحكم الرابع أحمد توريه من غينيا.

وحدد الاتحاد الإفريقى، الثامنة مساء الخامس من سبتمبر المقبل، موعدا لمباراة الجولة الرابعة بملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، بقيادة تحكيمية جنوب إفريقية للحكم فيكتور ميجيل جوميز، وبمساعدة الآريتري بيرهي تيسفاجوجيس، والجنوب إفريقي سانديل ديليكاني، والحكم الرابع شريستوفر هاريسون من جنوب إفريقيا.

وتتصدر مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات، برصيد ستة نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني، فيما تأتي غانا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وتتذيل الكونغو جدول الترتيب بدون نقاط.