تعرف على حقيقة وجود أسراب من الجراد الصحراوي على الحدود الغربية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعد المواقع الالكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح .

وقال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الازمات بالمحافظة وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه .

وأضاف أنه وبالمعاينة تبين عدم مشاهدة أية وحدات جراد صحراوي، وتم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات، تم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد.

وأضاف ياسين أن هناك متابعة دائمة ومكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي اسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية.

وأهابت وزارة الزراعة بكافة وسائل الاعلام تحرى الدقة فيما ينشر من اخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وأثارت البلبلة.