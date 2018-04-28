تعرف على حقيقة ظهور القمح الفرعوني بمصر

الصاوي أحمدنفي مصدر مسؤول في مركز البحوث الزراعية صحة وجود مايسمي بـ"القمح الفرعوني " أو قمح "كاموت " الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال الأحتفاظ بجودة التقاوي وزراعتها وإنباتها بعد 7الآف سنة من زراعتها. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لجريدة "المال " أنه بنص القرءان تم حفظ القمح خلال عصر النبي ي

الصاوي أحمد

نفي مصدر مسؤول في مركز البحوث الزراعية صحة وجود مايسمي بـ”القمح الفرعوني ” أو قمح “كاموت ” الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال الأحتفاظ بجودة التقاوي وزراعتها وإنباتها بعد 7الآف سنة من زراعتها.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لجريدة “المال ” أنه بنص القرءان تم حفظ القمح خلال عصر النبي يوسف -عليه السلام – لمدة 7 سنوات مه وجود الساق الخاص بالنبات الذي يتغذي عليه الجنين في الحبة لفترة طويلة جدا لكن لا يمكن ان تصل لهذة الفترة التاريخية الطويلة .

وانتشرت خلال اليومين الماضيين علي شبكات التواصل الاجتماعي عدة صور تشير إلى زراعة ما يسمي باسم “القمح الفرعوني”، وحقق ضعف إنتاجية القمح الحالي، وطبقا لما يتم نشره، فإنه يتميز بارتفاع الإنتاجية مقارنة بالأصناف الأخري حيث تتراوح الأنتاجية لـ40 وهو الصنف الذي كان يتم زراعته في مصر خلال الحقب الفرعونية المختلفة بما فيها زمن النبي يوسف .

ووصف المصدر مايقال عن القمح الفرعوني بأنه مجرد “فرقعة ” كاذبة من بعض الراغبين في الشهرة حيث لا يمكن أن تحتفظ التقاوي بجودتها رغم مرور آلاف السنين.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي، إنه لا يوجد ما يسمي بالقمح الفرعوني حتي الآن، ولكنه مع ذلك سيتم بحث الأمر خلال الفترة المقبلة وأن هذه القضية لا تزال في بدايتها.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن ظهور القمح الفرعوني هو مجرد “إشاعات وحكاوي من الأساطير ”

وأشار إلى أن أصل هذة الشائعة يعود لعدة سنوات ومن خلال اكتشاف قمح في إحدى المقابر وتمت زراعته بالفعل .

وأوضح “عبد الرحمن “أن انتاجية القمح خلال الفترات القديمة لم تكن تتخطي 4 أرادب للفدان في الوقت الذي تم إستنباط سلاسلات جديدة من القمح تصل بإنتاجية الفدان لـ35 أردب.

و تمكن مزارع بالفيوم يدعي عبد المقصود عبد السيد عبد المقصود من زراعة سلالة من القمح لها مواصفات عجيبة، تتمثل فى الطول الفارع للعود، حيث تجاوز 180 سم بينما السلالات المصرية لا تتجاوز 110 سم والحجم الضخم للسنبلة وتعدد الافرع من البذرة الواحدة حيث تجاوزت 20 فرعا محملة بالسنابل بينما التفريعات فى السلالات المصرية لا تتجاوز 5 افرع .

ووفقا لأراء عدد من المزارعين تبلغ إنتاجية الفدان الواحد بين 35 إلي 40 أردبا بزيادة الضعف عن كمية القمح الحالي بينما يشير عدد منهم أن الفدان يحقق إنتاجية 25 أردب في الوقت الذي يحقق فدان القمح الحالي 18 أردبا فقط .

وتعود أصل القمح الفرعوني من سلاله فرعونية مجهولة عثر عليها تاجر بأسيوط فى آنية بمقبرة فرعونية، وانه تحمس لزراعتها فى الجبل لاكتشاف مواصفاتها الانتاجية.

كما بدأت وزارة الزراعة التحرك في الحصول علي عينات من تلك السلالة العملاقة حيث يمكن أن تحقق لمصر اكتفاءا ذاتيا بنسبة 90 % من القمح ،وفقا لبعض التقديرات .

وأضاف أنه يتمني تسجيل الصنف فى مصر قبل سرقته، وأن تتزايد عمليات زراعته حتي نحصل علي أقصى استفاده من أصنافه المتميزة.

ووفقا لعدد من المعلومات المتاحة عن القمح الفرعوني الذي تم زراعته خلال فترة النبي يوسف فأنه يختلف كليا عن القمح الموجود حاليا في الآتي .

1- تستطيع السنابل ان تحتفظ بالقمح داخلها محفوظ دون تلف لمئات السنين ودون تعفن .

2- تبلغ طول السنبلة ضعف الموجودة حاليا

3- تبلغ أنتاجه ضعف التقاوي الحالية

4- يتم زراعته في منتصف شهر أكتوبر

5- ينمو بصورة جيدة في الأراضي الصحراوية الجديدة

6- تكلفة احتياجاته للأسمدة أقل من الأنواع العادية