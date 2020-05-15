تعرف على حصاد مجلس الوزراء من يوم 9 إلى 15 مايو 2020

منها الموافقة على تعديل يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 9 وحتى 15 مايو 2020، بما يتضمنه من الموافقة على القرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وما قام به من أنشطة.

وعرض الإنفوجراف للموافقة التي تمت على عدد من القرارات، وشملت الموافقة على تعديل المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة.

والموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة في ناحية محافظة القليوبية، لصالح وزارة السياحة والآثار، وذلك لاستخدامها في إقامة مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش.

وعرض الإنفوجراف لقرار الموافقة على مشروع قرار إنشاء مارينا سياحي محلي في خليج أبو سومة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستخدامه باستقبال اليخوت وسفن النزهة، وعلى أن يتولى قطاع النقل البحري بوزارة النقل، الإشراف على المارينا.

قرارات في حصاد الأسبوع

وتضمنت القرارات التي صدرت ضمن حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي الموافقة على مشروع قرار بإعفاء المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” من رسم الشراء المقرر قانونا، والتي توفرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لصالح الجهات المُخاطبة.

وتضمنت القرارات التي صدرت موافقة رئيس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية الفنون التطبيقية والتراثية إلى جامعة سوهاج.

وأيضا الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان للتصرف بالبيع في مساحة 175م2 لصالح البنك الأهلي، وذلك لاستخدامها في توسعة الفرع الحالي لخدمة أهالي مدينة نصر النوبة.

وتضمنت القرارات التي صدرت وأشار إليها الإنفوجراف كذلك الموافقة على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة في القاهرة الجديدة من المشروعات القومية خلال تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008.

بجانب الموافقة على تأجير قطعة أرض مساحة 40 فداناً في الكيلو 54 طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، لشركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي وذلك لمدة خمس سنوات، لاستخدامها بإقامة مشروع إنتاج حيواني بطاقة 60 ألف رأس تسمين بالسنة.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على تخصيص 339 مليون جنيه إلى الشركة المصرية للصيانة الذاتية لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، وذلك على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة وصيانة الطرق في داخل نطاق 12 محافظة.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وذلك فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص.

وكذلك تمت الموافقة خلال حصاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية غير جنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك وأيضا الضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع المستحقات الأخرى.

اجتماعات رئيس الوزراء في حصاد الأسبوع

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجراف الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع.

وأشار خلاله إلى انعقاد الاجتماع الأسبوعي، والذي تم فيه مناقشة، عدد من الموضوعات التي فرضت نفسها على أجندة الحكومة حاليا، لاسيما تداعيات أزمة فيروس ” كورونا” المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على تداعياتها ، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال الأزمة.

فضلاً عن اجتماع استهدف متابعة أعمال تجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية بحيث تصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس “كورونا” المستجد تدريجيا، وانعقد بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وكذلك انعقد اجتماع لمتابعة موقف أعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين في الساحل الشمالي الغربي، بحضور وزير الإسكان ومستشاره الفني، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمنت الاجتماعات التي أبرزها الإنفوجراف، أيضا عقد اجتماع لاستعراض الموقف المالي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور وزيري المالية، والإسكان، ومسئولي الوزارتين.

وكذلك اجتماع انعقد لمتابعة موقف توافر المستلزمات الطبية وجهود الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد،بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والتعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء.

واجتماع آخر انعقد لمناقشة الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية الأساسية المعلوماتية، وكان بحضور وزيري المالية والاتصالات، وأيضا اجتماع انعقد مع وزير التربية والتعليم لمتابعة إجراءات التعاقد على أجهزة التابلت للعام المقبل ومتابعة سير عملية تسليم أبحاث شهادات النقل وترتيبات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

الأنشطة في حصاد مجلس الوزراء

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي خلال إنفوجراف حصاد مجلس الوزراء الذي تم ذلك الأسبوع.

وشملت الأنشطة التي عرضها تفقد رئيس الوزراء صالات السفر والوصول في مطار القاهرة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكان برفقة وزيري الطيران المدني، والدولة للإعلام.

فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء للمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، برفقة وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل، ومحافظ القليوبية.

إلى جانب تفقد رئيس الوزراء للأعمال الإنشائية لمحطة مياه المنشأة الكبرى في كفر شكر، ومشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزي في محافظة القليوبية، وكذلك تفقده أحد مصانع الملابس الجاهزة ضمن مشروع “وظيفتك جنب بيتك”، الذي يعمل حالياً على تصنيع الملابس والكمامات الطبية، وكان ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة القليوبية.

وشملت الأنشطة التي عرض لها الإنفوجراف أيضا، تفقد رئيس الوزراء لعدد من كباري مشروع رفع كفاءة طريق بنها المنصورة وأعمال إنشاء كوبري قلما العلوي على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وأشار إلى الخطاب الذي تلقاه رئيس الوزراء من رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بمساهمة البنك بـ 7 ملايين دولار لإتاحة اختبارات فيروس “كورونا” المستجد، ودعم الأسر المتضررة من الأزمة.

وعرض كذلك للخطاب الذي تلقاه رئيس الوزراء الأسبوع الماضي من الرئيس التنفيذي لشركة ” الأهلي صبور”، بتبرع الشركة بأجهزة تنفس صناعي وعدد 75 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بقيمة 4,5 مليون جنيه.

وتضمنت الأنشطة التي عرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من الحصاد، متابعة رئيس الوزراء تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي الذي كان يعمل في أحد مستشفيات العزل، وأصيب بعدم القدرة على الرؤية، وتكليف رئيس الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة في المركز الطبي العالمي.

فضلاً عن تلقي رئيس الوزراء تقرير من وزير التنمية المحلية برصد لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء في محافظات الجمهورية.

لقاء مع المستثمرين للنقاش حول «كورونا»

حيث تم إزالة عدد 9420 مخالفة بناء و12979 مخالفة على أراض زراعية، بجانب متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية في التعامل مع شكاوى المواطنين بكافة محافظات الجمهورية خلال شهر أبريل 2020، حيث تم تلقي عدد 178 ألف شكوى وطلب واستغاثة ، وهي بزيادة 71 ألف شكوى عن شهر مارس الماضي، ليصبح أبريل أعلى الأشهر استقبالاً للشكاوى منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنظومة.

وفيما يتعلق باللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء على مدار الأسبوع، عرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الإنفوجراف للقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية لفتح النقاش حول التداعيات السلبية لجائحة فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد المصري، وطرق التحرك بعد زوال الأزمة وتحويل المحنة إلى منحة.