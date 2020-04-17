تعرف على حصاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي 

القرارات والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وما قام به من أنشطة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف حول حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي خلال الفترة من 11 حتى 17 أبريل 2020، بما شمله من الموافقة على عدد من القرارات، والاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وما قام به من أنشطة.

وعرض الإنفوجراف للموافقة التي تمت على عدد من القرارات، وشملت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والصادر بالقانون 91 لسنة 2005.

وارتكزت التعديلات على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة، وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم لمستحقيه.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة لعام 2019 /2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ضمن الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس ” كورونا”.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والصادر بالقانون 13 لسنة 1968، والموافقة على مشروع قانون إصدار قانون إنشاء “صندوق السياحة والآثار”.

تضمنت القرارات التي عرضها الإنفوجراف أيضًا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق بين مصر وبيلاروسيا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والموقع في القاهرة يوم 19 فبراير2020.

وكذلك الموافقة على تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بناحية محافظتي قنا وبورسعيد لصالح وزارة الداخلية دون مقابل لاستخدامهما في إقامة قسمي شرطة.

وعرض أيضًا لقرار الموافقة على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب في مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لصالح وزارة الإسكان.

كما وافق رئيس الوزراء في حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي الزائدة بمحافظات (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح).

إضافة إلى الموافقة على طلب قيام الشركات المنتجة لوجبات بسكويت المدارس بتسليم الكميات المتبقية لديها إلى وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الملاجئ ودور الأيتام وعلى أي جهات أخرى تراها الوزارة تستحق.

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضًا خلال الإنفوجراف بين القرارات الموافقة على طلب قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي لا تمتلك حقوق تأليفها وطباعتها أو جزء منها، والتي يتم إقرارها من الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة، وذلك في حدود مبلغ مليار وأربعمائة مليون جنيه في عام 2020/ 2021.

فضلاً عن الموافقة على تحديد القطاعات التي تشملها إجراءات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية ومد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة أو كليهما، والتأجيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

وأبرز القطاعات التي شملها القرار قطاعات الطيران والسياحة والنقل والمستشفيات والمقاولات.

وتمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بإسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وستكون على مساحة إجمالية قدرها 561000م2.

بجانب إصدار قرار بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية؛ بحيث يصبح مدينة منية النصر، ومدينة الكردي، والوحدات المحلية لقرى ( النزل، والبجلات ، ومنشأة الجمال، وميت عاصم، وبرمبال القديمة، والرياض، وبرمبال الجديدة، وميت تمامة، والخضيري).

الاجتماعات التي تمت في مجلس الوزراء

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي .

وأشار الإنفوجراف إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه استعراض جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وتم توجيه الشكر والتقدير إلى رجال الشرطة على جهودهم المضنية لحماية أرواح المواطنين.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزيري التنمية المحلية والدولة للإعلام، وقدم الدكتور مصطفى مدبولي من خلاله التهنئة إلى المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة.

وشدد على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.

وترأس رئيس الوزراء أيضًا اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وتم فيه استعراض الموقف الحالي لفيروس “كورونا” المستجد في مصر، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعياته، وحضر فيه عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فضلاً عن اجتماع لمناقشة ملف العالقين بعدد من الدول العربية والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكندا، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، بحضور وزراء الخارجية، والدولة للهجرة، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والطيران المدني.

وعرض الإنفوجراف بين الاجتماعات أيضاً، اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري الموارد المائية والري، والزراعة لبدء دراسات تفصيلية لزيادة الرُقعة المزروعة في وسط وشمال سيناء، بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية.

وكذلك اجتماع لمتابعة إجراءات صرف المنحة التي كلّف رئيس الجمهورية بصرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد ، بحضور وزراء القوى العاملة، والتخطيط، والتموين ، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي.

الأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء

وعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للأنشطة التي قام بها رئيس الوزراء خلال حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي .

وأشار خلال الإنفوجراف إلى الزيارة التي قام بها مدبولي إلى المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقده مصنع شركة برودان المُختص بتصنيع الملابس الجاهزة للمدارس، وزيارته أيضًا مصنع شركة إمبي انترناشونال لتصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والأقمشة والخيوط.

وأشار المركز الإعلامي لما تلقاه رئيس الوزراء من خطاب من رجل الأعمال ياسين منصور بتسليم منشأة سياحية 200 غرفة لوزارة الصحة للعزل الصحي لمصابي فيروس “كورونا” المستجد، وتقديم دعم مادي 5 ملايين جنيه إلى وزارة الصحة، مع التكفل باحتياجات 10 آلاف أسرة متضررة من الأزمة.

وكذلك تلقيه خطاباً من رئيس مجلس إدارة مجموعة “يسين القابضة”، بتبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، ولصالح بيت الزكاة والصدقات المصري، والفقراء والمساكين، بجانب إجراء اتصال تليفوني مع زوج الراحلة الكريمة الطبيبة “سونيا عارف”، قدم خلاله مدبولي واجب العزاء في فقيدة الوطن.

وشملت الأنشطة أيضاً التي عرضها الإنفوجراف، استعراض تقرير من وزيرة الثقافة بشأن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والإصدارات الجديدة وكذلك الخدمات الثقافية التي قدمتها الوزارة خلال مارس 2020.

فضلاً عن متابعة الموقف الخاص بصرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين خلال تقرير أعدّه وزير الإسكان، عرض لجهود “اللجنة العليا للتعويضات” في المراجعة والتأكد من صرف قيم التعويضات من الجهات الإدارية المعنية.

كما تفقد رئيس الوزراء مصنعي “جنرال موتورز مصر” و”كايرو باك إيجيبت” المتخصص بإنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، في مدينة السادس من أكتوبر، برفقة وزيري الإسكان والتجارة والصناعة.

وتفقد رئيس الوزراء كذلك المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، برفقة وزير الإسكان ، ومسئولي الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائري الأوسطي، وطريق الواحات والطريق الدائري الجنوبي.

كما استعرض مدبولي تقرير من وزير الزراعة لعرض الخطوات التي تتم لربط كارت الفلاح بخدمة “ميزة” لسداد جميع المدفوعات.

وتضمنت الأنشطة التي عرضها الإنفوجراف أيضا تلقى رئيس الوزراء خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات بتبرعه بـ 50 مليون جنيه لوزارة الصحة لتوفير أدوات الوقاية الخاصة بالأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي.

وكذلك تلقى مدبولي خطاب من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر بالمساهمة بـ 5 ملايين جنيه بمبادرات وتحالفات مع القطاع العام والمجتمع المدني لدعم خطة الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.

وكذلك تلقي مدبولي خطاب من العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، بتبرع الشركة بـ4 ملايين جنيه قيمة أدوية لمستشفيات العزل الصحى، بجانب نشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد .

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ضمن الحصاد إلى تصريحات رئيس الوزراء التلفزيونية بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن آليات التعامل مع يوم شم النسيم .

والتي شملت تطبيق نفس الإجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت عليه ، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، و الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات.

إضافة لإيقاف كل وسائل النقل العام في هذا اليوم، وإيقاف كافة أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.

كما قام رئيس الوزراء بإرسال برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتلقى خطاب من المدير الإقليمي لشركة أكوا باور العالمية، بمساهمة الشركة بـ 5٫5 مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي وأجهزة فحص فيروس “كورونا” .

وحول اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، عرض الإنفوجراف للقاء عقده رئيس الوزراء مع وزيرتي البيئة والتجارة والصناعة لمتابعة خطة وزارة البيئة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وهذه اللقاءات ترتكز على أربعة محاور هي: دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، بجانب منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، والإعلام والتوعية البيئية.