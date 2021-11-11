تعرف على حصاد جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع الماضي

في عدد من المحافظات

أعلن جهاز حماية المستهلك عن حصاد الحملات الرقابية التي تم شنها بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

وشنت أفرع الجهاز الإقليمية عددا من الحملات علي الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وشاركت أفرع الجهاز التالية في الحملات: (فرع الإسكندرية – فرع أسوان – فرع سوهاج – فرع بني سويف – فرع الدقهلية – فرع المنوفية- فرع أسيوط – فرع بورسعيد – فرع البحيرة – فرع السويس – فرع الشرقية – فرع المنيا – فرع القليوبية – فرع كفر الشيخ ).

وجاءت الحملات متنوعة بمختلف المحافظات وبعض من نتائج الحملات جاءت علي النحو التالي

ففي محافظة الإسكندرية:

ضبط مصنع للعبوات الدوائية ومستحضرات التجميل بدون تراخيص ومخالف لقانون حماية المستهلك كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 30 محلا تجاريا ومخبزا وكافيتريا ومطعما، وذلك لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كما تم تطبيق الغلق الإداري ضد 17 محلا تجاريا ومطعم وكافتيريا وصيدلية، وذلك لمزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة، ضبط 3 محلات تجارية مختلفة النشاط التجاري، وذلك لعدم إصدار فواتير قانونية والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي محافظة بني سويف:

غلق معملين للتحاليل الطبية لمخالفة اشتراطات الترخيص وضبط كمية من الأدوية المخدرة المحظور تداولها وأخري خاصة بالمستشفيات ومحظور تداولها خارجها وأدوية وكيماويات مجهولة المصدر.

إضافة إلى تحرير 25 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية مختلفة النشاط التجاري، وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص

وفي محافظة أسيوط:

تم تحرير 40 محضر غلق إداري وتشميع ضد عدد من المنشآت الطبية (عيادات، معامل تحاليل) وذلك لضبط عدد من المخالفات تمثلت في عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط أدوية مهربة ومستوردة ومنتهية الصلاحية.

كما تم تحرير44 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم وجود تراخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقًا لقانون حماية المستهلك، وضبط كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وفي محافظة بورسعيد:

ضبط كمية من المكملات الغذائية تحمل الصفة الدوائية وكمية من بودرة ISO بروتين بعدد من الصالات الرياضية التي تعمل بدون ترخيص والغير مصرح لها بحيازتها أو تخزينها أوتداولها.

وفي محافظة البحيرة:

ضبط 11 مركزا طبيا (معامل تحاليل ،بصريات ،عيادات طبية ) تعمل بدون ترخيص وضبط أحد الأشخاص منتحل صفة كيميائي تحاليل طبية.

كما تم ضبط كمية من أعلاف الدواجن و400 عبوة مواد غذائية و750 كجم كريمه بقري داخل مخزنين للمواد الغذائية ومصنع ألبان يعمل بدون ترخيص، وضبط كمية من زيوت السيارات منتهية الصلاحية داخل أحد محلات زيوت السيارات، كما تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت.

وفي محافظة الشرقية:

ضبط 4 مصانع تعمل بدون ترخيص وضبط سلع مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر ضد عدد من المعامل وتطبيق عقوبة الغلق الإداري وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.

كما تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة وأخري منتهية الصلاحية وأدوية ثلاجة محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة بالإضافة إلي أدوية تؤثر علي الحالة النفسية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

وفي محافظة كفر الشيخ:

ضبط شخص يدير شقه بدون ترخيص لتصنيع الأجهزة الطبية لعلاج ضعف الانتصاب والتبول اللاإرادي والتحفظ علي 3050 قطعة مستلزمات تدخل في تصنيع الأجهزة الطبية.