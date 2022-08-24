تعرف على حركة نقل البترول الخام بقناة السويس خلال يوليو الماضي

أكدت إحصائيات بوابة معلومات مصر –التابع لمجلس الوزراء – حركة نقل البترول الخام ومشتقاته شهدت عبور 615 ناقلة في يوليو 2022 مقارنة بنفس الشهر لعام 2021 والذي سجل عبور 384 ناقلة بزيادة بلغت 60.1 % ،بما يوازي 231 ناقلة .

وفي السياق نفسه أفادت إحصائيات هيئة قناة السويس أن حركة نقل البترول بالقناة حققت أعلى إيراد شهري على الإطلاق قدره 153 مليون دولار مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 705.8 مليون دولارخلال يوليوالماضي .

وأشارت الإحصائيات أن حمولات البترول الخام ومشتقاته في يوليو الماضي سجلت 29 مليون طن خلال يوليو 2022 مقارنة بمثيله العام الماضي والذي سجل 16.5 مليون طن أي زيادة بلغت 12 مليون طن .

كما يصل المتوسط اليومي لحمولات ناقلات البترول خلال يوليو الماضي بلغت 935 ألف طن من إجمالي المتوسط اليومي لحمولات جميع أنواع السفن والتي بلغت 4 ملايين طن .

وفي السياق نفسه ، يشهد سوق الطاقة أزمة عالمية، على خلفية العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، وحظر شراء النفط الروسي، أرتفاع أسعارالنفط عالميا نتيجة نقص الإمدادات، متجاوزة الـ100 دولار للبرميل .

وأكدت مصادر مطلعة أن أرتفاع أسعار البترول ، يساهم بشكل كبير في زيادة حركة عبور السفن بالقناة، لكونها الإختيار الأول للسفن توفيرا لتكاليف تشغيل الرحلة البحرية لافتة إلي أن قناة السويس تمتاز بقدرتها على إستيعاب 100% من كل من أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال والمنتجات البترولية والمواد الكيميائية، علاوة على إستيعاب 60% من أسطول ناقلات النفط بحمولة كاملة، فيما يتم استيعاب النسبة المتبقية من خلال تفريغ جزء من الحمولة عبر خط أنابيب “السوميد” بدايةً من ميناء العين السخنة المطل على خليج السويس ثم تعبر السفن القناة لتستعيد الحمولة مرةً أخرى عند الوصول إلى ميناء سيدي كرير بالإسكندرية

ويذكر أن هيئة قناة السويس جددت التخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ومتجهة إلى آسيا ، اعتبارا من يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر المقبل، بنسب تتراوح ما بين 35 الي 75 %.

وعلي صعيد هيكل حمولات تجارة الطاقة العابرة بقناة السويس، تمثل حركة نقل البترول الخام 7.6% من إجمالي حركة التجارة العابرة بقناة السويس وتمثل مشتقات البترول نحو 5.4% .