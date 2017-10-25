تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان، وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 211 راكبا، و116 شاحنة بضائع، و3 شاحنة عفش ركاب، و6

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان، وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 211 راكبا، و116 شاحنة بضائع، و3 شاحنة عفش ركاب، و6 سيارة.

بينما تغادر السفينتين أمانة والنوى إكسبريس، وعلى متنهم 484 راكبا، و98 شاحنة بضائع و29 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمانة و النوى اكسبريس، وعلى متنهم 316 راكبا، و89 شاحنة بضائع، و11 شاحنة عفش ركاب، و11 سيارة.

وغادرت ثلاث سفن، وهى السفينة ARK ROYAL، وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين عمان و بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 339 راكبا، و127 شاحنة بضائع، و28 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 777 راكبا بميناء نويبع، وتداول 66 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 245 راكبا، و15 براد، و7 تريلا، و2 باص جيت.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 232 راكب و 7 براد و 8 تريلا و 2 سيارة و غادرت السفينة سينا و على متنها 300 راكب و 14 براد و 15 تريلا و 4 سيارات