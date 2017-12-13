تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر 13 ديسمبر

نادية صابر: صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين جيناجاز وجازايجين وعلى متنهم 13 ألفا و500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع. كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة عمان وعلى متنها 126 راكبا و29 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينتين جيناجاز وجازايجين وعلى متنهم 13 ألفا و500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة عمان وعلى متنها 126 راكبا و29 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و8 سيارة بينما تغادر أربع سفن وهى أمانة، الحرية 2، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 468 راكبا و267 شاحنة بضائع و16 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال سفينة الأبحاث الصينية Dong Fang Kanten وثلاث سفن أخرى وهى أمانة، الحرية 2، النوى اكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 361 راكبا و136 شاحنة بضائع و12 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة وغادرت السفينة عمان وعلى متنها 131 راكبا و31 شاحنة.

وشهد ميناء الغردقة مغادرة السفينة لابسبس وعلى متنها 34 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 815 راكبا بميناء نويبع وتداول 66 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 289 راكبا و11 براد و11 تريلا و1 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 296 راكبا و7 براد و9 تريلا و3 سيارة، وغادرت السفينة سينا على متنها 230 راكبا و17 برادا و11 تريلا و2 سيارة.

