تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين

نادية صابر: صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 296 راكبا و63 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و46 سيارة، كما تغادر السفينتان أمانة والحرية وعلى متنهم 695 راكبا و67 شاحنة و41 سيارة. ب

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم الإثنين، لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 296 راكبا و63 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و46 سيارة، كما تغادر السفينتان أمانة والحرية وعلى متنهم 695 راكبا و67 شاحنة و41 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 283 راكبا و3 شاحنة و50 سيارة وغادرت أربع سفن وهى القاهرة، مسرة، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 2800 راكب و114 شاحنة بضائع و120 سيارة.

فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة لابسبس وعلى متنها 164 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الغردقة / شرم الشيخ، ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 312 راكبا و12 برادا و11 تريلا و6 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 250 راكبا و9 برادات و7 تريلا و5 سيارة و1 باص جيت وغادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهم 564 راكبا و14 برادا و27 تريلا و14 سيارة و4 باص جيت.