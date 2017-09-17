تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد

نادية صابر:صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ABB FELINA وعلى متنها 70 طرد معدات بوزن 157 طن قادمة من اليابان لصالح توكيل نوسكو ل

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ABB FELINA وعلى متنها 70 طرد معدات بوزن 157 طن قادمة من اليابان لصالح توكيل نوسكو لزوم تجهيز مصنع كيما اسوان و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع المجتمع المينائى لتيسير كافة الاجراءات من التداول و انهاء الاجراءات لسرعة الافراج عن الشحنة و لتدعيم و تنمية المنطقة الصناعية جنوب الوادى.

كما تستقبل الميناء السفينة القاهرة و على متنها 4 راكب و3 شاحنة بينما تغادر أربع سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون إكسبريس، الحرية وعلى متنهم 2218 راكبا و 201 شاحنة و 81 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال اربع سفن وهى القاهرة، أمانة، عمان، النوى إكسبريس وعلى متنهم 1338 راكبا و84 شاحنة بضائع و16 شاحنة عفش ركاب و112 سيارة، بينما وغادرت السفينتان القاهرة، عمان وعلى متنهم 1642 راكبا و24 شاحنة و121 سيارة.

وفى نفس السياق يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 995 راكبا، 76 سيارة.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 532 راكبا و4 براد و4 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت، فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 363 راكب و1 براد و12 تريلا و25 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 580 راكبا و18 براد و17 تريلا و39 سيارة.