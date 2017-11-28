تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس وعلى متنهم 320 راكبا و140 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و10 سيارة، بينما تغادر السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 198 راكبا و118 شاحنة بضائع و1

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس وعلى متنهم 320 راكبا و140 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و10 سيارة، بينما تغادر السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 198 راكبا و118 شاحنة بضائع و16 سيارة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة Youzersif وعلى متنها 1290 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان وثلاث سفن أخرى وهى عمان، الرياض، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 342 راكبا و133 شاحنة بضائع و8 شاحنة عفش ركاب و17 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس وعلى متنهم 311 راكبا و122 شاحنة و13 سيارة.

وشهد ميناء الغردقة مغادرة السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 73 سائحا من جنسيات مختلفة و58 فرد طاقم متجهة إلى ميناء السخنة.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 628 راكبا بميناء نويبع وتداول 85 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 357 راكبا و2 براد و35 تريلا و2 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 203 راكب و14 براد و5 تريلا وغادرت السفينتين سينا وإيلة وعلى متنهم 68 راكبا و19 براد و10 تريلا و3 سيارة.