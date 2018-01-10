تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر.. اليوم

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 214 راكبا و 78 شاحنة بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و 9 سيارات. يذكر أن الميناء استقبل…

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 214 راكبا و 78 شاحنة بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و 9 سيارات.

يذكر أن الميناء استقبل بالأمس ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنها 473 راكبا و 161 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 21 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 704 ركاب وتداول 36 شاحنة حيث استقبل اليوم السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 307 ركاب و7 برادات و5 تريللات و6 سيارات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 259 راكبا و 6 برادات و 3 تريللات وسيارتين، فيما غادرت السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهما 138 راكبا و 7 برادات و8 تريللات.