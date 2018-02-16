تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر .. الجمعة 16 فبراير

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 26 شاحنة، كما تغادر 3 سفن وهى مسرة، وإلنوى إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 399 راكبا و182 شاحنة بضائع و13 سيارة.بينما شهد الميناء أمس استقبال 4 سفن وهى: الر



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 26 شاحنة، كما تغادر 3 سفن وهى مسرة، وإلنوى إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 399 راكبا و182 شاحنة بضائع و13 سيارة.

بينما شهد الميناء أمس استقبال 4 سفن وهى: الرياض، ومسرة، وإلنوى إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 642 راكبا و150 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و24 سيارة وغادرت السفينتان الرياض والحرية2، وعلى متنها 232 راكبا 82 شاحنة و22 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 760 راكبا وتداول 171 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 246 راكبا و7 برادات و3 تريلات، كما تغادر السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهما 46 راكبا و35 برادا و11 تريلات.

بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن، وهى آيلة، وسينا، وبريدج وعلى متنها 254 راكبا و18 برادا و7 تريلات، وغادرت 3 سفن وهى آيلة، وسينا، وبريدج وعلى متنها 214 راكبا و50 برادا و40 تريلا.