تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر الإثنين 4 ديسمبر

نادية صابر:يستقبل ميناء سفاجا، ثلاث سفن وهى الرياض، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 375 راكبا و138 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و28 سيارة كما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس وعلى متنهم 321 راكبا و109 شاحنات و14 سيارة.بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة ثلاث سفن وهى الرياض، عمان، ب

نادية صابر:

يستقبل ميناء سفاجا، ثلاث سفن وهى الرياض، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 375 راكبا و138 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و28 سيارة كما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس وعلى متنهم 321 راكبا و109 شاحنات و14 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة ثلاث سفن وهى الرياض، عمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 491 راكبا و143 شاحنة بضائع و41 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 988 راكب بميناء نويبع وتداول 74 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 250 راكبا و4 براد و9 تريلا و1سيارة.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 455 راكبا و8 براد و5 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت وغادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة، إيلة، سينا وعلى متنهم 283 راكبا و34 براد و14 تريلا و3 سيارة و4 باص جيت.