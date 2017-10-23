تعرف على حركة موانئ البحر الأحمر.. الإثنين

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إكرام، وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.على جانب آخر يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1



نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جيناجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إكرام، وعلى متنها 4 آلاف طن ردة قادمة من اليمن.

على جانب آخر يشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 1890 راكبًا وتداول 360 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 263 راكبا و105 شاحنات بضائع و6 شاحنات عفش ركاب و6 سيارات، بينما تغادر السفينتان أمانة وإلنوى إكسبريس وعلى متنهما 400 راكب و100 شاحنة بضائع و37 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 193 راكبا و4 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش و22 سيارة، ومغادرة 3 سفن وهى عمان والقاهرة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 1034 راكبا و140 شاحنة بضائع و73 سيارة.

وأضاف يوسف أن ميناء الغردقة شهد أمس وصول وسفر العبارة لابسبس وعلى متنها 78 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الغردقة/ شرم الشيخ.

وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 724 راكبا بميناء نويبع وتداول 92 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 157 راكبا و7 برادات و25 تريلا و9 سيارات.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 200 راكب و12 برادا و7 تريلات وسيارة و2 باص جيت، وغادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 367 راكبا و26 برادا و15 تريلا و2 سيارة و4 باص جيت.