تعرف على حركة مستثمري البورصة المصرية خلال أبريل (جراف)

شهدت تعاملات مستثمري البورصة المصرية، مصريون وعرب وأجانب خلال شهر أبريل الماضي تباينا، فيما سيطر الأجانب على القيمة الأكبر من التعاملات متجهين نحو البيع.

اتجاه شرائي للمصريين والعرب.. وبيعي للأجانب

وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء بقيمة 88.4 مليون جنيه، والعرب بـ 322.3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 410.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان نصيب المصريون من التعاملات 80.1%، والعرب 6.8%، والمستثمرون الأجانب 13.1%، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية في أبريل المنقضي 65.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 10.426 مليون ورقة مالية عبر 713 ألف عملية منفذة.