بورصة وشركات

تعرف على حركة مستثمري البورصة المصرية خلال أبريل (جراف)

اتجاها شرائيا للمصريون والعرب وبيعي للأجانب
منى عبدالباري 1:33 م, الأحد, 2 مايو 21 1:33 م, الأحد, 2 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت تعاملات مستثمري البورصة المصرية، مصريون وعرب وأجانب خلال شهر أبريل الماضي تباينا، فيما سيطر الأجانب على القيمة الأكبر من التعاملات متجهين نحو البيع.

اتجاه شرائي للمصريين والعرب.. وبيعي للأجانب

وسجل المستثمرون المحليون صافي شراء بقيمة 88.4 مليون جنيه، والعرب بـ 322.3 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب للبيع بصافي 410.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

اقرأ أيضا  تباين مؤشرات البورصة خلال أسبوع.. والأسهم تخسر 3.7 مليار جنيه

وكان نصيب المصريون من التعاملات 80.1%، والعرب 6.8%، والمستثمرون الأجانب 13.1%، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية في أبريل المنقضي 65.8 مليار جنيه، من خلال التعامل على 10.426 مليون ورقة مالية عبر 713 ألف عملية منفذة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

إيرادات سامسونج من تكنولوجيا المعلومات تقفز إلى 25 مليار دولار فى الربع الأول

أحمد فراج 1:21 م, الأحد, 2 مايو 21

مبيعات الأجهزة المنزلية تقفز بأرباح إل جي إلى مليار دولار خلال الربع الأول

أحمد فراج 12:27 م, الأحد, 2 مايو 21

تراجع أداء شهادتي إيداع التجاري الدولي و هيرميس ببورصة لندن خلال أبريل

أسماء السيد 3:09 م, السبت, 1 مايو 21

5 شركات سمسرة تهيمن على 92% من تنفيذات صفقات خارج المقصورة بالبورصة خلال إبريل

أسماء السيد 2:27 م, السبت, 1 مايو 21

الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة بضغط من أسهم «أمازون» و«الفابيت»

أيمن عزام 12:13 م, السبت, 1 مايو 21

«فاروس» تتصدر تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال الـ4 شهور الأولى من 2021

أسماء السيد 11:55 ص, السبت, 1 مايو 21