تعرف على حركة سهم التجاري الدولي بعد نفي إدعاءات عميل

- البنك: نحتفظ بكامل حقوقنا في مقاضاة أي جهة تنشر أخبار كاذبة مصطفى طلعتارتفع سهم البنك التجاري الدولي 0.60%، خلال الساعة الأولى من جلسة تداولات، اليوم الأحد، بالتزامن مع إصداره بياناً ينفي فيه صحة إدعاء الاستيلاء على حسابات أحد العملاء.وصعد سهم "البنك التجاري"- صاحب الوزن النسبي الأكبر ف

– البنك: نحتفظ بكامل حقوقنا في مقاضاة أي جهة تنشر أخبار كاذبة



مصطفى طلعت

ارتفع سهم البنك التجاري الدولي 0.60%، خلال الساعة الأولى من جلسة تداولات، اليوم الأحد، بالتزامن مع إصداره بياناً ينفي فيه صحة إدعاء الاستيلاء على حسابات أحد العملاء.

وصعد سهم “البنك التجاري”- صاحب الوزن النسبي الأكبر في البورصة المصرية – بنسبة 0.605 ليصل إلى 84 جنيهاً، بقيم تداول قدرها مليوني جنيه، عبر بيع وشراء 22.6 ألف عملية.

وأفادت تقارير صحفية، عن هروب مدير إحدى فروع البنك التجاري بالإسكندرية إلى خارج مصر، وذلك بعد استيلائه على 180 مليون جنيه من أموال المودعين، إلا ان البنك أصدر بياناً مفصلاً للرد على صحة تلك الادعاءات.

وقال بيان البنك المنشور على شاشات التداول، اليوم الأحد: “بالإشارة إلى البيان الصادر عن مصرفنا في 12 يوليو 2018 بخصوص تلقيه شكوى من أحد عملائه من قطاع الأفراد فى إحدى فروع مدينة الإسكندرية عن وجود تباين فى أرصدة حسابه الشخصى، يعلن البنك الانتهاء من إجراء تحقيق داخلى شامل ومراجعة دقيقة لكافة العمليات المصرفية فى جميع فروع البنك”.

وأضاف: “تبين أن كافة العمليات المصرفية داخل البنك تمت طبقًا للإجراءات والقواعد المصرفية المتبعة، وأن كافة العمليات محل الاعتراض تم فحصها جميعًا ووجدت سليمة وصحيح”.

وتابع: “ما أثير من ادعاءات عن استيلاء أحد موظفى البنك على أرصدة من حسابات العميل الشاكى غير صحيح، وأن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة هذا الادعاء”.

وأوضح أن جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمعاملات المعنية تتوافق مع اللوائح الداخلية المنصوص عليها فى مواثيق البنك وإجراءاته التشغيلية وكذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وسيتم اليوم إخطار العميل للحضور لاستلام رد البنك الرسمى على اعتراضاته.

وسيقوم البنك التجاى الدولى (مصر) بإعلام الجهات الرقابية المختصة بنتائج التحقيقات وإتاحة كافة الوثائق والمستندات للإطلاع عليها وفحصها والتأكد من أن اعتراضات العميل غير صحيحة، وفق البيان.

وشدد البنك على احتفاظه كامل حقه القانونى فى مقاضاة أى شخص أو كيان أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة من شأنها التشهير بسمعة البنك التجارى الدولى (مصر) أو القطاع المصرفى المصرى والتشكيك فى مجهودات الدولة للإصلاح الاقتصادى.

وتابع: “إذ نود التأكيد مرة أخرى أن ثقة عملائنا فى قدرة مؤسستنا والتزامنا وحرصنا الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة تتصدر قائمة أولويات البنك التجارى الدولى (مصر) وتعد بمثابة حجر الأساس لرؤية البنك ورسالته”.