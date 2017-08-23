تعرف على حركة النقل بأربعة موانئ

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى، لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء الغردقة يستقبل اليوم العبارة الرياض" و على متنها 545 راكبا، من العمالة الموسمية بدول الخليج، و 15 سيارة. بينما شهد الميناء، أمس مغادرة العبارة "الرياض"، وعلى متنها 1177 راكبا، و15 سيارة. كما

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى، لهيئة موانى البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء الغردقة يستقبل اليوم العبارة الرياض” و على متنها 545 راكبا، من العمالة الموسمية بدول الخليج، و 15 سيارة.

بينما شهد الميناء، أمس مغادرة العبارة “الرياض”، وعلى متنها 1177 راكبا، و15 سيارة.

كما يستقبل ميناء الزيتيات، اليوم السفينة “ارزوجاز”، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء “ينبع” السعودي.

بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين “القاهرة “، “عمان “و على متنهم 601 راكبا، و20 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب، و20 سيارة.

كما تغادر ثلاث سفن، وهي: “أمانة”، و”النوى اكسبريس”، و”بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنهم 370 راكب و 197 شاحنة و 28 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن، وهي “القاهرة”، و”أمانة”، و”بوسيدون اكسبريس”، وعلى متنهم 641 راكبا، و87 شاحنة، و17 سيارة.

وغادرت السفينتين “القاهرة “، و”عمان”، وعلى متنهم 1783 راكبا، و32 شاحنة، و57 سيارة.

ويستعد ميناء نويبع، اليوم، لاستقبال السفينتين، “سينا”، و”برنسيسة”، وعلى متنهم 459 راكبا، و11 براد، و 12 تريلا، و5 سيارة، و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين، “سينا”، و”برنسيسة”، وعلى متنهم 421 راكبا، و10 براد، و6 تريلا، و5 سيارة، و2 باص جيت.

فيما غادرت السفينتين “سينا”، و”برنسيسة”، وعلى متنهم 2514 راكبا منهم 2336 حاجا، و55 باص حج، و 13 براد، و15 تريلا، و4 سيارة، و2 باص جيت.

ويشهد الميناء شهد حتى اليوم توديع 11 ألفا، و921 حاجا، و277 باص حج، على متن العبارتين “برنسيسة”، و”سينا” من خلال رحلات مكوكية.