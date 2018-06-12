تعرف على حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء فاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين مسرة ونما إكسبريس، وعلى متنهما 1061 راكبًا و55 شاحنة بضائع و32 شاحنة عفش ركاب و76 سيارة، كما تغادر ثلاث سفن هى الرياض، الحرية، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 155 راكبًا و142 شاحنة و8 س

نادية سلام

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء فاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين مسرة ونما إكسبريس، وعلى متنهما 1061 راكبًا و55 شاحنة بضائع و32 شاحنة عفش ركاب و76 سيارة، كما تغادر ثلاث سفن هى الرياض، الحرية، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 155 راكبًا و142 شاحنة و8 سيارات.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال أربع سفن هى الرياض، محبة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 1519 راكبًا و148 شاحنة بضائع و27 شاحنة عفش ركاب و202 سيارة، وغادرت ثلاث سفن هى الرياض، ومسرة، ونما إكسبريس، وعلى متنها 102 راكب و81 شاحنة و6 سيارات.

على جانب آخر استقبل ميناء الغردقة العبّارة القاهرة، وعلى متنها 809 ركاب و101 سيارة.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 995 راكبًا وتداول 101 شاحنة، حيث يستعد الميناء، اليوم، لاستقبال السفينتين أيلة وبريدج، وعلى متنها 580 راكبًا و15 برادًا و4 تريللا و38 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين سينا وأيلة، وعلى متنهما 363 راكبًا و25 برادًا و7 تريللات و24 سيارة، وغادرت السفينتان سينا وأيلة وعلى متنهما 52 راكبًا و34 برادًا و16 تريللا.