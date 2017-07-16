تعرف على حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر اليوم الأحد

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.كما يشهد ميناء سفاجا مغادرة أربع سفن وهى القاهرة، عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1346 راكبا و114 شاحنة و62 سيارة.بي

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يشهد ميناء سفاجا مغادرة أربع سفن وهى القاهرة، عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1346 راكبا و114 شاحنة و62 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 679 راكب و 93 شاحنة و 13 شاحنة عفش بضائع و40 سيارة.

على جانب اخر يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 56 راكب و80 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 576 راكبا و80 سيارة.

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 8 براد و13 تريلا بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 584 راكبا و18 براد و11 تريلا و32 سيارة و3 باص جيت وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 202 راكب و19 برادا و14 تريلا و6 سيارة.

