تعرف على حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة أربع سفن وهى عمان، الرياض، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 192 راكبا و 145 شاحنة بضائع و 7 سيارات.
فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 740 راكبا و 120 شاحنة بضائع و 21 شاحنة عفش ركاب و 40 سيارة.
على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 808 ركاب منهم 38 معتمرا وتداول 101 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 217 راكبا و 20 برادا و 7 تريللا و 6 سيارات.
بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 411 راكبا و 28 برادا و 4 تريللات و 13 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 180 راكبا منهم 38 معتمرا وباص عمرة و 28 برادا و 14 تريللا و 165 طرد بضاعة عامة.